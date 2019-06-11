台積電、大立光領軍 台股挑戰季線

2019-06-11 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



美股四大指數續揚，今（11）日台股在台積電（2330）、大立光拉抬之下，漲幅擴大，盤中見到10,600關卡，最高來到10,637點，多方向季線發動挑戰攻勢。法人指出，短線上股價跌深可搶短，不過由於美中貿易戰仍牽動全球市場，操作上宜採謹慎態度。

美股開高走高，儘管漲幅收斂，不過四大指數收盤全數上漲，道瓊指數保持連六日上漲態勢，那斯達克指數上漲1.04%，費半指數上漲2.54%。

而受到美國科技股激勵，電子股今日延續漲勢，台積電、大立光漲逾2%，其餘包含南電、玉晶光、欣興、泰碩、聯茂、祥碩與群創等，皆有5%以上的漲幅；另外，雙鴻、穩懋、可成、立積、中租-KY、易華電、健策、牧德與中美晶等漲幅皆在2%以上。

在台灣50成分股方面，國泰金、中壽、寶成漲幅大於1%，而台泥、亞泥、台化、遠東新則小幅上漲，另外，跌幅超過1%包含：統一、聯發科、彰銀、華南金、玉山金與兆豐金。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，由於6月下旬有G20以及3250億元的聽證會等，目前處於6月上旬的利空空窗期，預期指數有機會挑戰季線。

由於川普今晨再度放話，若G20未達成協議或習進平缺席G20，關稅將立即加徵。

法人認為，顯示美中貿易戰持續惡化，由於6月17日美國將舉行剩下3,250億美元對中課稅清單之聽證會，加上中國在提出「不可靠實體清單」外，又提出國家技術安全清單，美中關係仍存在變數。

在操作上，台股目前技術線型回穩，有利於指數拉大彈升空間，不過上檔季線壓力重重，建議交易人現階段逢高應站在賣方，待不利因素消除後再進場布局，而波段投資者可逢低留意轉單效應族群、高殖利率概念股以及營收佳個股等。