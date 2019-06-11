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PCB族群重啟漲勢 個股跳空強彈

2019-06-11 10:36經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股今（11）日開平後震盪走揚，電子股的反彈走勢持續領軍多方。 報系資料照
台股今（11）日開平後震盪走揚，電子股的反彈走勢持續領軍多方。 報系資料照
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台股今（11）日開平後震盪走揚，電子股的反彈走勢持續領軍多方，盤面上，南電（8046）、聯茂等ABF和PCB族群，獲買盤進駐，多有表現，為行情指標族群。

加權指數消化美中貿易戰的負面影響，K線逐步站回5日、10日、20日均線，電子股如IC設計、PCB、散熱與網通等族群現反彈力道，有望挑戰上檔季線壓力。

其中，ABF／PCB類股早盤漲勢強勁，南電鎖住漲停，收復月線，欣興漲逾8%，突破築底態勢；PCB股金像電有8%以上的漲幅，聯茂、瀚宇博股價近期下檔有支撐，今在資金拉抬後即跳空開高，其他如精成科、先豐、台郡、泰鼎-KY、嘉聯益、健鼎、台光電等也有漲幅介於1~2%的表現。

在5G、人工智慧、GPU（繪圖處理器）等新應用帶動之下，ABF載板需求有望提升，市場看好相關類股如南電、欣興具營運題材，買盤重新進駐。

南電5月營收26.48億、年增10.9%。南電表示將以人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）、5G網通設備及7奈米繪圖晶片載板為主攻領域，並開發新世代系統級封裝（SiP）載板、車用電路板等產品，有助營運表現。

而欣興方面，5月營收68.74億、年增22.7%。欣興日前宣布為擴增高階IC覆晶載板廠，預計自2019年至2022年投資200億元，發展5G、AI和大數據中心時代所需的高階先進IC覆晶載板利基技術。

法人表示，在5G商轉和高效能運算的需求提升下，相關供應鏈如散熱、網通、ABF／PCB族群皆有題材上發揮的空間。以PCB廠來說，軟板基板、硬板產業各有不同的產業端，應用廣泛，投資人可就財報表現來挑選營運轉強標的，伺機布局。

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