鴻海法說5董事候選人出席 市場聚焦5議題

2019-06-11 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。記者林伯東／攝影 分享 facebook

鴻海（2317）法說會將在今（11）日盤後登場，5位董事候選人將出席，外資仍持續賣超中，除了股東關切股價表現外，預計法人將聚焦美中貿易戰的衝擊與因應、蘋果及華為訂單狀況、生產基地、未來營運布局與方向等議題。

鴻海股價在董事長郭台銘宣布參選國民黨總統初選後由波段高點走跌，從4月18日收91.6元一路下滑，6月10日收在72.1元，跌幅達21.28%，市值縮水2,703億元；外資賣超現象仍未緩解，統計自5月13日以來，僅兩個交易日買超，合計賣超21萬9,768張。

鴻海股價在外資賣壓下，一度下測70元大關的支撐，在今日法說會前，昨日仍賣超7,079張，外資賣壓成為壓抑股價的重要關鍵；法說會將由5位董事候選人呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青與戴正吳等出席主持，除了簡報之外也將回答法人的提問。

綜合近期以來法人關心的議題主要仍將聚焦在美中貿易戰的衝擊及因應對策上，另外，研調機構及供應鏈也普遍保守看待今年蘋果iPhone新機的成長動能，華為受到美國的雙重封鎖，對供應鏈的衝擊也深受關切，鴻海身兼兩大供應鏈，在接單上的變化將是法人關注重要。

因應美中貿易戰的部分，還會衍伸出生產基地是否遷離中國大陸的問題，還有，董事長郭台銘已不止一次表示，將在股東會後卸下鴻海董事長職務，未來的接班布局，將牽動集團的發展，外界關注「沒有郭台銘的鴻海」將會如何運作。

鴻海今日股價以72.1元平盤開出，早盤一度下滑至71.9元，在買盤進場承接下再翻紅，一度拉升至72.4元，力守5日線之上。