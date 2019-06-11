台積電、大立光發功 台股開盤小漲1.07點

2019-06-11 09:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（11）日指數開盤小漲1.07點。報系資料照片 分享 facebook

美股四大指數續揚，不過台股今（11）日指數開盤小漲1.07點，以10567.54點開出，一度在平盤上下震盪，後在台積電（2330）、大立光拉抬之下，漲幅擴大。法人指出，短線上股價跌深可搶短。

美股開高走高，儘管漲幅收斂，不過四大指數收盤全數上漲，由於上周末美國宣布，對墨西哥關稅無限期暫停，因而激勵汽車類股全面走高；加上市場預期聯準會即將降息，帶動美股延續上周漲勢，道瓊指數保持連6日上漲態勢。

終場道瓊工業指數上漲78.74點，或0.303%，收在 26,062點；標普500指數上漲13.38點，或0.46%，收在2,886.73點；那斯達克指數上漲81.06點，或1.04%，收在7,823.16點；費半指數上漲35.08點，或2.54%，收在1,413.89點。

法人認為，美中貿易戰持續惡化，由於6月17日美國將舉行剩下3250億美元對中課稅清單之聽證會，加上中國在提出「不可靠實體清單」外，又提出國家技術安全清單，而川普今晨再度放話，若G20未達成協議或習進平缺席G20，關稅將立即加徵。

在操作上，台股目前技術線型回穩有利於指數拉大談升空間，不過上檔季線壓力重重，建議交易人現階段逢高應站在賣方，待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群、高殖利率概念股以及營收佳個股等。