貿易戰局勢未明 投資級債續吸金

2019-06-11 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美中貿易不確定性仍在，包括公債在內等避險債券持續受投資人青睞，全球政府債上周上漲了0.61%；從資金流向角度觀察，投資級債由前一周的26.7億美元擴大吸金至57.6億元，高收益債流出減緩，新興市場債流出則微幅增加。

安聯投信指出，美國聯準會（Fed）主席鮑威爾上周表示其目前對於調整貨幣政策框架保持彈性，被市場樂觀解讀為對「降息」的暗示，帶動風險性債券反彈，而在資金充裕的狀況下，公債殖利率持續下探，美國10年期公債於上周再次下行至2.13%，德國10年期公債殖利率單周也下降5個基本點，收在-0.23%，市場整體仍瀰漫保守情緒。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，自5月初美中貿易再燃戰火以來，美國10年期公債價格不斷攀升，充分反映出投資人的避險需求。

然而進一步觀察，作為風險性債券代表的高收益債卻在聯準會釋出不排除降息的暗示後價格同步回升，資金失血減少，可觀察出此時市場資金充沛，過去「殖利率倒掛等於經濟衰退」的觀念，不一定完全適用當前狀況，全球經濟成長目前仍維持一定動能。

在全球經濟體中，美國雖因身為貿易戰其中一方，多少受到衝擊，但觀察各項經濟數據，如GDP、企業獲利及個人消費支出等表現皆佳，加上最新公布的5月失業率（3.6%）為1969年來最低水準，整體而言，經濟基本體質仍強，故謝佳伶認為，緊貼美國相關資產，對投資人仍是相對強勢且穩健的選擇。

謝佳伶進一步指出，公債雖為動盪時期的避險選擇之一，但因此時需求量大，須注意不宜過度追高；相較之下，高收益債的投資價值浮現，並擁有遠高於公債的息收，建議投資人可針對美國高收益債券進行布局；而來自貿易戰、利率等市場短期波動因素，則可藉由挑選存續期間較短的債券，降低相關風險。

安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平表示，包括中國在內的亞洲國家有時雖因全球貿易摩擦，會出現高於歐美成熟市場的波動，但因政府政策多為支持，長期來看仍有發展潛力。

亞洲高收益債券因擁有高過於全球高收益債、新興國家主權債的息收，加上此時評價面佳，值得作為收益資產分散布局的好選擇。