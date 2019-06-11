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外資買超台股83億 終止連三賣

2019-06-11 03:45經濟日報 記者周克威╱台北報導

美國聯準會降息預期心理發酵、貿易戰出現緩和跡象，在美股、亞股反彈激勵下，台股昨（10）日大漲157點，為今年1月10日來單日最大漲點，外資與市場專家指出，無「基」之彈的波段行情列車已啟動，指數將上探季線。

由於鴻海今日舉行首場法說會，留意連四賣的外資可能轉向、押寶買盤提前進場卡位。

美國財政部長米努勤鬆口表示，美國總統川普可能對華為鬆綁，釋放貿易戰出現緩和訊號，加上美國最新公布非農就業報告遠不如預期，增強市場對聯準會降息預期，昨日陸股、日股等主要亞股全面反彈，外資也一反上周連三賣、昨日一舉買超83億元、為4月22日以來新高，連帶本土的投信、自營商也跟進加碼6億與27億元，台股終場漲157點收10,566點，成交量擴增至1,092億元，站回月線，與外資對做的八大公股行庫則終止連三買，賣超20.4億元。

第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生指出，以美國近期債市來看，10年期公債殖利率來到20個月新低後，30年期與2年期利差已來到79個基本點的15個月新高，顯示金融市場對短期通縮看跌、長期通膨看升，透露美聯準會近期降息力道已轉強；FedWatch來看，7月降息1碼機率已突破五成來到66.5%新高，9月到年底再降1碼機率也突破四成。顯示資金持續轉進股市、點燃一波「無基之彈」（無基本面支撐）行情，行情將挑戰季線10,659點。

降息外資美國聯準會

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