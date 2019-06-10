外資盤後買超少了10億元 鉅額交易這兩檔金額最大

2019-06-10 22:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（10）日大漲，外資買超是大功臣，不過下午和晚間，證交所公告外資買超集中市場金額卻很不同，下午還買超92億元，晚間僅剩83億元，落差近10億元，其中，鉅額交易顯示外資大幅賣超新光投信發行的「新光中國政金綠債」ETF、及大立光最可能是原因，兩者交易各達9.7億、2.5億元。

對此，熟悉債券ETF市況的法人分析，新光中國政金綠債ETF應是外資參與交易，另有買盤把籌碼接走。這類交易也常見於過去外資多次大買或大賣櫃買市場，都是因為某幾檔債券ETF所致，參與的外資沒有多空看法，只是協助買賣方詢價及完成交易。

新光投信官網顯示，新光中國政金綠債ETF今天結算後的規模，也不減反增，從昨天的59億元，增加到69億元，與外資賣超金額相當，反映有買盤承接。

而從今年初掛牌以來，新光中國政金綠債ETF一直呈快速成長之勢，規模翻了數倍。法人解讀，主要是人民幣貶勢有望趨緩、大陸債收益較高、及價格相對美債便宜等，近來多檔大陸債ETF都磁吸搶賺匯差、息差和價差的買盤。

至於大立光今天雖反彈1%，但相對台積電大漲3%，多檔電子權值股大漲，相對不「強」。而上周五大立光早盤觸及跌停，尾盤即使收斂到跌5%，今天再漲1%，營收公布前買進的投資人還是有短套可能。