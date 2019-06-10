滙豐降評國巨 目標價600元砍到230元

2019-06-10 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



國巨董事長陳泰銘。報系資料照 分享 facebook 被動元件跌勢不止，滙豐證券10日出具國巨報告，對產業市況轉保守，預估被動元件報價續弱，將拖累國巨獲利大縮水，下調國巨目標價600元至230元，評級同步降到「持有」；摩根士丹利最新報告則重申國巨「減碼」評級，目標價215元砍到199元。

被動元件市況大不如前，今年外資明顯減少報告；滙豐證券是去年看好被動元件的外資之一，最高曾給國巨1,660元目標價，但隨市況轉折，滙豐去年底降國巨目標價至600元，這次相隔時日再把目標價砍掉「三分之二」，降到230元，反映市況冷到外資也「凍未條」。

滙豐報告在導言點出必須對被動元件轉保守的三個理由，一是總經環境影響，國巨和中下游ODM、EMS及通路廠的庫存開始提高，二是主要終端市場的PC和手機需求疲弱，三是美中貿易戰導致市場變數增加；由於被動元件報價向來連動市況，國巨又是關鍵大廠，滙豐不認為此時還應該積極布局，持股無法發揮「避震」效果。

此外，國巨日前股東會也釋出悲觀看法，對下半年營運有四個擔憂，包括一、庫存去化可能不如預期，二、終端需求持續疲弱，三、稼動率下滑，及四、產品報價續跌。

滙豐認為，被動元件景氣不見曙光，國巨今年第1季毛利率較去年急遽下滑，恐怕到明年都不會收復。因此將國巨今明年每股純益預估大砍69%、65%，各降到38元、51元。

不過，滙豐也提到，國巨今年派發45元現金股利，目前殖利率達18%，應再跌空間有限，相較下，摩根士丹利較保守，不認為股利有誘因，重申「減碼」。

摩根士丹利表示，國巨5月營收年減68%，累計前五月營收119億元，比產能較小的華新科還低，反映國巨市占持續流失，未來基本面受市場的影響可能更大。