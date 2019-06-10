匯兌利益進補 六大壽險5月獲利成長

2019-06-10 21:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



受惠新台幣兌美元單月貶值2.29%，壽險公司不僅沒有匯損反而有匯兌利益大進補，六大壽險5月整體獲利跳躍成長二倍達216.03億元；不過累計1~5月獲利方面，因去年同期基期較高，六大壽險總計賺605.48億元，仍不敵去年的716.22億元，獨立壽險中壽與南山人壽依舊是唯二累計有正成長的壽險公司。

六大壽險紛紛公布5月與前五月獲利，其中國壽以累計稅後純益171.8億元、每股盈餘2.94元，雙雙居冠。國壽單月大賺逾86億元，因此一舉超前南山人壽一直保持的冠軍寶座，不過南山人壽仍以累計總金額161.76億元排名第二；至於每股盈餘方面，亞軍則由中壽的EPS1.51元拿下，台灣人壽1.49元排第三。

非金控底下的二大壽險公司南山人壽與中壽今（10）日雙雙公布5月自結獲利數字，受惠匯兌利益，二家壽險雙雙單月創下今年來單月獲利次高與新高的亮眼成績。其中南山人壽單月稅後純益賺43.2億元，僅次於3月的44.45億元創第二高，而中壽單月賺22.3億元，則創下今年新高紀錄。

南山人壽表示，5月獲利動能主要來自穩定的經常性收入及掌握市場波動實現資本利得，再加上本月美元升值匯兌有利，使得獲利約達43.2億。累計1-5月自結獲利則約為新台幣161.8億，較去年同期成長約89%，每股盈餘賺1.44元。此外合併新契約保費約為新台幣113億元，總保費約為新台幣347億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險之高齡及保障商品為主，傳統型期繳商品及投資型保單亦持續有穩定銷售量。

中國人壽晚間也公布5月自結獲利，5月單月稅後盈餘22.3億元，創下今年單月獲利新高。公司表示是因經常性收益持續穩定增加、避險成本降低及股票實現獲利，加上單月新台幣匯率貶值2.29%的關係。累計前5月累積稅後盈餘達60.7億元，較去年同期成長29%，每股稅後盈餘為1.51元。前5月新契約保費收入新台幣720億元，總保費收入1，263億元。其中，商品策略持續朝向高價值型商品推動，新契約期繳保費成長率超過90%。