親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

國中會考╱曾在老人院當志工 她的作文成全國範本

績優IC設計股瑞昱、聯發科 領軍衝

2019-06-10 19:27經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

【記者盧宏奇、趙于萱／台北報導】美聯準會（Fed）降息機率增加，激勵台股昨（10）日大漲157點，重登月線等多道關卡，跌深中小型電子股扮演反攻急先鋒，尤其5月營收繳出亮麗成績的瑞昱（2379）等IC設計股，漲幅多優於大盤表現。

美國近期多項經濟數據不佳，市場預期Fed今年降息機率大增，多方信心一振，台股在年線附近獲得支撐後，昨日由台積電領軍，一次收復5日、10日、20日線及10,500點，終場收在10,566點，創一個月來新高。

昨日盤面由本波修正劇烈的電子股擔綱人氣指標，除受惠於5G、三星拉貨等題材的健策、泰碩、雙鴻等散熱族群同步強攻漲停外，ABF基板、功率放大器、墨西哥概念股及題材多元的IC設計股，都獲得短多搶進，股價表態上漲。

根據統計，包括聯發科、神盾、瑞昱、智原、致新等IC設計股，近十日獲得三大法人逆勢買超1,000張至1.34萬張不等，相對具籌碼優勢，5月營收繳出年增、月增的淡季不淡表現，或是受惠美中貿易戰轉單效應是主要關鍵。

本土IC設計龍頭聯發科昨日收盤創波段新高，法人看好的瑞昱、矽創站回所有均線，三星概念股神盾則蓄勢挑戰季線反壓，走勢相對強勁。法人認為，短線氣氛轉多，籌碼面、技術面條件較佳的IC設計股，仍有機會展開小波段季底作帳行情。

外資新一波喊進個股搭上強彈行情，包括野村證券啟動瑞昱初評，看好真無線耳機爆發，給予「買進」評等。

瑞昱上周五（7日）才獲瑞銀升評到「中立」，昨又獲野村喊進，給出外資圈前三高的260元目標價，激勵瑞昱昨開盤跳空、終場收218.5元，漲幅達7%。

瑞昱在被野村喊進前，已有多家外資基於真無線耳機（TWS）點名看好，野村報告差異處在於看好TWS效法十年前的白牌手機熱潮，包括TWS帶動主流耳機從有線轉換到無線、更具透明度的價格、高品質的使用體驗，勢為新一代必備的流行配件。

野村分析，TWS啟動高速成長，將對瑞昱帶來大幅動能；估計TWS在今、明年貢獻瑞昱的營收比重達到12%、17%，較去年的1%倍增。

瑞昱營收
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

為何殷琪拋售5萬張股票 高鐵股價卻逆勢成長30％？

2019-06-10 15:37

台股收漲157.27點收復月線 三大法人買超126.19億

2019-06-10 15:08

台積電5月合併營收804.37億 月增7.7%、年減0.7%

2019-06-10 13:42

台股補漲大漲157.27點 收10,566

2019-06-10 13:41

投信作帳 法人卡位13檔

2019-06-10 14:40

5月獲利俏 元大期群益期除息熱身

2019-06-10 14:40

三星擴大備料 散熱3雄飆

2019-06-10 14:40

貿易戰緩和 台股漲破10,500關 收在最高點

2019-06-10 14:40

廣華-KY 5月營收6.3億 月增3.67％

2019-06-10 14:12

台股開高走高 大漲157.27點

2019-06-10 13:56

法人估台積電Q2財測不變、Q3季增 但全年恐有隱憂

2019-06-10 12:40

科技股領頭台股反彈 後市觀盤4重點

2019-06-10 11:41

台積電領軍 台股啟動補漲行情

2019-06-10 11:40

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06

降息氛圍促美股大漲 台股弱勢反彈留意TWS族群

2019-06-10 09:03

短線利多激勵 台股拚反彈

2019-06-10 09:02

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

高單價權證 槓桿效果大

2019-06-09 22:27

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

一周盤前解析／車電、紡織、塑化 可留意

2019-06-09 22:25

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

就市論勢／水泥、紡織 迎波段行情

2019-06-09 22:15

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

就市論勢／傳產內需股 聚焦

2019-06-07 23:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 13:41

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

防禦型類股 可關注

2019-05-31 23:21
看更多

熱門文章

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

為何殷琪拋售5萬張股票 高鐵股價卻逆勢成長30％？

2019-06-10 15:37

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

鋼價看漲 鋼鐵股樂觀

2019-06-09 22:20

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

投信作帳 法人卡位13檔

2019-06-10 14:40

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

台積電5月合併營收804.37億 月增7.7%、年減0.7%

2019-06-10 13:42

鈊象、旺宏 選逾三個月

2019-06-09 22:28

5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態

2019-06-10 11:39

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

台股收漲157.27點收復月線 三大法人買超126.19億

2019-06-10 15:08

台股補漲大漲157.27點 收10,566

2019-06-10 13:41

彰銀多頭攻勢再起 股價續創波段新高

2019-06-10 10:29

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

台達電海英俊示警：沒人看到下半年展望

2019-06-10 14:40

股東會本周登場 晶彩科股價帶量揚

2019-06-10 10:02

法人估台積電Q2財測不變、Q3季增 但全年恐有隱憂

2019-06-10 12:40

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

三星擴大備料 散熱3雄飆

2019-06-10 14:40

外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增

2019-06-10 11:05

台積電、聯發科 四檔靚

2019-06-09 22:28

興櫃四悍將 逆勢衝高

2019-06-09 22:22

統一、台灣高鐵 認購熱

2019-06-09 22:28

玉晶光5月營收7.02億元 月增逾三成、六個月來高點

2019-06-10 16:45

祥碩下半年營運動能強 股價率先表態

2019-06-10 09:32

旺宏、華邦電5月營收 同創近半年新高

2019-06-10 14:42

台積電領軍 台股啟動補漲行情

2019-06-10 11:40

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top