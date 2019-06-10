績優IC設計股瑞昱、聯發科 領軍衝

2019-06-10 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



【記者盧宏奇、趙于萱／台北報導】美聯準會（Fed）降息機率增加，激勵台股昨（10）日大漲157點，重登月線等多道關卡，跌深中小型電子股扮演反攻急先鋒，尤其5月營收繳出亮麗成績的瑞昱（2379）等IC設計股，漲幅多優於大盤表現。

美國近期多項經濟數據不佳，市場預期Fed今年降息機率大增，多方信心一振，台股在年線附近獲得支撐後，昨日由台積電領軍，一次收復5日、10日、20日線及10,500點，終場收在10,566點，創一個月來新高。

昨日盤面由本波修正劇烈的電子股擔綱人氣指標，除受惠於5G、三星拉貨等題材的健策、泰碩、雙鴻等散熱族群同步強攻漲停外，ABF基板、功率放大器、墨西哥概念股及題材多元的IC設計股，都獲得短多搶進，股價表態上漲。

根據統計，包括聯發科、神盾、瑞昱、智原、致新等IC設計股，近十日獲得三大法人逆勢買超1,000張至1.34萬張不等，相對具籌碼優勢，5月營收繳出年增、月增的淡季不淡表現，或是受惠美中貿易戰轉單效應是主要關鍵。

本土IC設計龍頭聯發科昨日收盤創波段新高，法人看好的瑞昱、矽創站回所有均線，三星概念股神盾則蓄勢挑戰季線反壓，走勢相對強勁。法人認為，短線氣氛轉多，籌碼面、技術面條件較佳的IC設計股，仍有機會展開小波段季底作帳行情。

外資新一波喊進個股搭上強彈行情，包括野村證券啟動瑞昱初評，看好真無線耳機爆發，給予「買進」評等。

瑞昱上周五（7日）才獲瑞銀升評到「中立」，昨又獲野村喊進，給出外資圈前三高的260元目標價，激勵瑞昱昨開盤跳空、終場收218.5元，漲幅達7%。

瑞昱在被野村喊進前，已有多家外資基於真無線耳機（TWS）點名看好，野村報告差異處在於看好TWS效法十年前的白牌手機熱潮，包括TWS帶動主流耳機從有線轉換到無線、更具透明度的價格、高品質的使用體驗，勢為新一代必備的流行配件。

野村分析，TWS啟動高速成長，將對瑞昱帶來大幅動能；估計TWS在今、明年貢獻瑞昱的營收比重達到12%、17%，較去年的1%倍增。