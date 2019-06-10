股價漲幅贏大盤 這些個股營收獲利都亮眼

2019-06-10 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



12檔個股首季獲利較去年同期成長，且4月及5月營收也創今年新高。照片為股市示意圖。報系資料照 分享 facebook 中釉（1809）、矽創、瑞昱、聯茂等12檔個股首季獲利較去年同期成長，且4月及5月營收也創今年新高，本月以來股價漲幅贏台股大盤。

CMoney統計，在這些營收與獲利表現都出色的個股中，以玻璃陶瓷股中釉最搶眼，6月以來短短的五個交易日，股價狂漲22%，遠勝大盤同期間6.4%的漲幅。美中貿易戰可能擴大到稀土資源戰，中釉屬於稀土概念股，具想像題材，因此法人買超，推升股價大漲。

矽創今年首季獲利較去年同期大幅成長148%，且5月營收創歷史新高，本月以來股價漲幅超過9.5%。法人預期，矽創本季營收的季增幅有望挑戰雙位數。瑞昱同為5G概念股，5月營收同樣創歷史新高，本月以來股價漲幅也超過9%。法人持續看多瑞昱第2季的業績成長動能，本月以來買超逾3,000張。

芮特-KY搶進5G商機，第1季獲利大躍進，較去年同期大幅成長727%，5月營收創歷史新高，本月以來股價漲幅達8.7%。另外，聯茂、金利及豐達科第1季獲利都較去年同期大幅成長兩位數，5月營收創今年新高，本月以來股價漲幅也都超過8%。

此外，寶一、晟鈦、緯軟、奇鋐、尼克森同樣是第1季獲利成長，第2季以來再接再厲，4月及5月營收創今年或歷史新高，本月以來股價漲幅都打敗大盤。這12檔個股中，高達九檔是電子股，半導體及電子零組件股最多。其他三檔則分別為玻璃陶瓷股、鋼鐵股及電機機械股。

群益金鼎證券指出，美國推遲對墨國加徵關稅，貿易戰氣氛稍緩雖利反彈，但美中之爭未解，多頭續航力道仍受考驗。台股指數站回3日均線上，短線技術面重新回到短多軌道上，有利續朝季線彈升，個股建議參考短期均線變化，進行汰弱換強操作。

永豐投顧指出，17日將舉行3,000億美元商品舉行公聽會、29日川習會，市場仍在觀察動向，指數整理期間拖長。預期指數至本月底前空間不大，可望守住半年線10,250點並擴底整理，指數反壓在月/季線10,600點，可逢低買進高殖利率、不受貿易戰影響族群。