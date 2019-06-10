為何殷琪拋售5萬張股票 高鐵股價卻逆勢成長30％？

2019-06-10 15:37 聯合新聞網 文章提供／遠見



欣陸投控董事長殷琪。 聯合報系記者陳美玲／攝影 分享 facebook 今年以來，台灣高鐵大股東之一「大陸建設」陸續處分高鐵股票，在一個半月內大量出脫5萬張，照理說，賣壓沈重，股價應該會跌，更何況還遇上每年5、6月的淡季，高鐵卻打破「五窮六絕」魔咒，連日創新高，究竟是什麼原因？

4月17日，高鐵的原始大股東之一，由殷琪擔任董座的大陸建設，今年來首度公告處分高鐵股票，當時共賣掉1萬510張股票，以平均股價35.29元計算，近3.7億元台幣落袋，並不是小數目。即便大幅出清，但大陸建設手上還有5萬5000多張股票，換算持有近1％股權。

只是，這一個半月以來，大陸建設賣股節奏不間斷，直到5月28日總計六次出脫股票，一張都不剩，已全數出清。估算今年賣股收入，進帳約22.18億元。

5月27日，殷琪難得在欣陸控股公司的股東會上公開露面，被詢問到這件事時，她淡淡地回應：「股票本來就是有買有賣」。即便參與經營高鐵多年，她強調，不是沒有感情，但現在對高鐵，「就是單純的財務性投資，而且賣股票，不代表看壞公司。」

殷琪過去被外界稱為「高鐵女王」，從投標、得標、興建到完工通車，她都參與甚深，也曾擔任多年的董事長，只是後來因高鐵財務未能改善，與公股交涉過程不甚愉快，四年前財改案通過後，她也漸漸淡出經營，大陸工程2年前就無高鐵持股，日前大陸建設也全數出脫。

不過，她的另一關係企業--台橡目前仍有一席法人董事，但預計任期屆滿後也會退出。

一年前就想出清，現在一張都不剩

按照殷琪說法，其實一年前董事會就決議要出清。還好延遲了一年，這期間，高鐵股價飆漲達88%，讓法人、大股東、小散戶同步受惠，賺得盆滿缽滿。

值得注意的是，即便大股東隨著股價增高拋售持股，以填補先前減資的虧損，但換算下來每日平均賣1、2000張，佔成交量至少一、二成，高鐵股價竟絲毫不受影響。

儘管大盤從4月17（大陸建設第一次出脫股票）至6月5日，指數跌了4.8％，但同一期間，高鐵股價漲幅卻近30％，表現遠遠超越大盤。

最令外界好奇的是，為何大股東全數出清，股價不僅上漲，還不斷受到法人、外資青睞，甚至到了「追捧」的程度？

首先，要先了解背景因素，高鐵從建造迄今近20年，多年來背負財務危機包袱，直到2015年通過第三代財務改革方案（簡稱：財改案），由政府主導「公有民營」，並延長特許期35年至2068年，方才度過「破產」關卡。

也就是說，高鐵已「大轉骨」變成績優股，彙整分析師的說法，高鐵會受到投資人青睞，有三大原因：

第一：財務體質改善，配息穩定

高鐵4年前延長特許期35年至2068年，攤提壓力減輕，股權營業成本下降，當財務體質改善，獲利就能立即反映。

另一方面，因為高鐵經過財改，曾減資打消虧損再增資，因此在民股大股東陸續出脫持股的同時，交通部公股及泛公股共持有63.9%，礙於立法院當時一併決議的兩大規定：新股有五年閉鎖期、以及「公股及泛公股不可釋股」，反而成為穩定股價的力量。

第二：運量創新高，業績暢旺

高鐵是獨占且特許事業，沒有競爭對手，在西部一日生活圈的需求，旅客運量不斷攀升。

2017年，高鐵首度突破6000萬人次搭乘，2018年共載運6393萬人次，今年清明節收假日（4月7日）更打破紀錄，宣布疏運高達逾30萬人次，雖然交通部長林佳龍承諾今年票價「凍漲」，但營收仍穩地成長。

元大投顧分析師施姵帆在今年第一季就曾發布報告指出，看好高鐵在長假效應和國旅假期的表現。

從財報來看，2018年高鐵營收454億元，稅後淨利107億元，每股稅後純益（EPS）1.9元，預計派發股利1.12元，即便現在股價處於歷史高點，仍有3%的殖利率。

第三：中美貿易戰下，首選避險標的

在台商台幹資金逐漸回流股市的同時，國泰投顧提到，由於高鐵第一季獲利創歷史第三高及同期次高，基本面佳，加上貿易戰吸引資金流入，因此成為法人青睞的避險標的。

（作者／廖君雅 本文出自2019.06.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）