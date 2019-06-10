親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

隔22天失2親人 馬如龍兒首露面哽咽：爸交代照顧好媽媽

廣華-KY 5月營收6.3億 月增3.67％

2019-06-10 14:12經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

廣華-KY(1338）5月合併營收6.3億元，受惠主要客戶拉貨力道增溫，帶動月增3.67％；近期中國經濟成長放緩，整體新車銷售市場不如預期，累計今年前5月合併營收達29.41億元，年減12.44％。

廣華-KY觀察今年前4月中國新車銷售市場仍處於委靡的態勢，但日系車廠一枝獨秀，由於公司來自三大日系車廠客戶的營收貢獻已達70％以上，隨著主要客戶增加備貨力道強度，將對整體營運帶來正面的挹注。

廣華-KY表示，雖日前因中美貿易戰影響整體經濟成長放緩，但大陸政府積極祭出增值稅調降、部分城市放寬限購令、部分城市提前實施排放新規「國六」標準，加上車廠加重補助汰舊換新促銷活動等刺激消費者購車，有機會帶動整體新車銷售市場逐漸復甦，另外，汽車內/外飾件持續朝向輕量化、豪華化發展趨勢明確，也創造有利的業務發展環境。

展望第2季，廣華-KY維持審慎樂觀看法。雖第2季為清明及五一連假、工作天數較少影響出貨表現，但在政策刺激效益下「國五」標準之新車庫存水位已逐步降低，並已開始見到客戶增加符合「國六」標準的新車訂單需求，尤其合資品牌車廠包含日系、德系等皆加強「國六」車型未來推出的力道。

廣華-KY表示，將持續因應客戶需求進行產線彈性調整，同時期待在公司拓展新市場版圖、爭取新客戶訂單、產品技術升級三大策略推進下，帶動產能利用率回升至滿載水準，並對整體營運產生相當正面的助力。

新車銷售廣華
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台積電5月合併營收804.37億 月增7.7%、年減0.7%

2019-06-10 13:42

台股補漲大漲157.27點 收10,566

2019-06-10 13:41

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

法人估台積電Q2財測不變、Q3季增 但全年恐有隱憂

2019-06-10 12:40

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

上奇5月集團合併營收3.36億元 年增率18%

2019-06-10 14:56

投信作帳 法人卡位13檔

2019-06-10 14:40

三星擴大備料 散熱3雄飆

2019-06-10 14:40

貿易戰緩和 台股漲破10,500關 收在最高點

2019-06-10 14:40

台股開高走高 大漲157.27點

2019-06-10 13:56

科技股領頭台股反彈 後市觀盤4重點

2019-06-10 11:41

台積電領軍 台股啟動補漲行情

2019-06-10 11:40

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06

降息氛圍促美股大漲 台股弱勢反彈留意TWS族群

2019-06-10 09:03

短線利多激勵 台股拚反彈

2019-06-10 09:02

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

高單價權證 槓桿效果大

2019-06-09 22:27

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

一周盤前解析／車電、紡織、塑化 可留意

2019-06-09 22:25

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

就市論勢／水泥、紡織 迎波段行情

2019-06-09 22:15

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

群益投顧副總裁投資心法：掌握人勢時

2019-06-09 13:46

技術指標／4懸念拉扯 台股恐續打底

2019-06-09 13:15

本周458家股東會 台股聚焦展望

2019-06-09 13:11

就市論勢／傳產內需股 聚焦

2019-06-07 23:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 13:41

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

防禦型類股 可關注

2019-05-31 23:21
看更多

熱門文章

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

鋼價看漲 鋼鐵股樂觀

2019-06-09 22:20

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

台積電5月合併營收804.37億 月增7.7%、年減0.7%

2019-06-10 13:42

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

5G+三星拉貨雙題材 散熱族群雙鴻、泰碩漲停表態

2019-06-10 11:39

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

法人估台積電Q2財測不變、Q3季增 但全年恐有隱憂

2019-06-10 12:40

鈊象、旺宏 選逾三個月

2019-06-09 22:28

彰銀多頭攻勢再起 股價續創波段新高

2019-06-10 10:29

台積電、聯發科 四檔靚

2019-06-09 22:28

台股補漲大漲157.27點 收10,566

2019-06-10 13:41

外資看好瑞昱TWS動能 目標價倍增

2019-06-10 11:05

興櫃四悍將 逆勢衝高

2019-06-09 22:22

台積電領軍 台股啟動補漲行情

2019-06-10 11:40

股東會本周登場 晶彩科股價帶量揚

2019-06-10 10:02

統一、台灣高鐵 認購熱

2019-06-09 22:28

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06

美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%

2019-06-10 09:02

祥碩下半年營運動能強 股價率先表態

2019-06-10 09:32

第一類接觸／緯軟邁入高速成長期

2019-06-09 22:19

利多題材加持 味全股價高人氣

2019-06-10 09:53

聚和迎轉單 業績逐季揚

2019-06-09 22:19

期貨商論壇／台泥期 逢低布局

2019-06-09 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top