廣華-KY 5月營收6.3億 月增3.67％

2019-06-10 14:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



廣華-KY(1338）5月合併營收6.3億元，受惠主要客戶拉貨力道增溫，帶動月增3.67％；近期中國經濟成長放緩，整體新車銷售市場不如預期，累計今年前5月合併營收達29.41億元，年減12.44％。

廣華-KY觀察今年前4月中國新車銷售市場仍處於委靡的態勢，但日系車廠一枝獨秀，由於公司來自三大日系車廠客戶的營收貢獻已達70％以上，隨著主要客戶增加備貨力道強度，將對整體營運帶來正面的挹注。

廣華-KY表示，雖日前因中美貿易戰影響整體經濟成長放緩，但大陸政府積極祭出增值稅調降、部分城市放寬限購令、部分城市提前實施排放新規「國六」標準，加上車廠加重補助汰舊換新促銷活動等刺激消費者購車，有機會帶動整體新車銷售市場逐漸復甦，另外，汽車內/外飾件持續朝向輕量化、豪華化發展趨勢明確，也創造有利的業務發展環境。

展望第2季，廣華-KY維持審慎樂觀看法。雖第2季為清明及五一連假、工作天數較少影響出貨表現，但在政策刺激效益下「國五」標準之新車庫存水位已逐步降低，並已開始見到客戶增加符合「國六」標準的新車訂單需求，尤其合資品牌車廠包含日系、德系等皆加強「國六」車型未來推出的力道。

廣華-KY表示，將持續因應客戶需求進行產線彈性調整，同時期待在公司拓展新市場版圖、爭取新客戶訂單、產品技術升級三大策略推進下，帶動產能利用率回升至滿載水準，並對整體營運產生相當正面的助力。