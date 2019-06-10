台積電5月合併營收804.37億 月增7.7%、年減0.7%

2019-06-10 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2330)今(10)日公布5月合併營收804.37億元，月增7.7%，年減0.7%，累計前5月合併營收3,738.35億元，年減9%；法人預估台積電第2季財測不變，第3季季增約1成，但在美中貿易戰及華為風暴等不確定因素影響下，全年財測恐面臨下修壓力。

台積電第1季合併營收2,187億元，稅後純益613.9億元，每股純益2.37元（換算成美國存託憑證每單位為0.38美元），創19季新低；首季毛利率41.3%，營業利益率29.4%，稅後純益率28.1%。

台積電預估，第2季營收介於 75.5 ~ 76.5 億美元；若以新台幣 30.85 元兌 1 美元匯率來計算，第2季毛利率介於 43~45%，營業利益率介於 31~33%，第 1 季營運將是台積電今年全年的谷底。

台積電上周股東會釋出下半年的看法，強調下半年表現將比上半年及去年同期好，但是因為變數仍多，連帶影響半導體終端需求；不過，中長期仍看好半導體產業成長性，至於全年能不能維持原預期微幅成長的表現，則要到7月中旬法說會時才能更明確的說明。