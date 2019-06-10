法人估台積電Q2財測不變、Q3季增 但全年恐有隱憂

2019-06-10 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2330)今(10)日盤後將公布5月營收，法人估算將較4月小幅成長，但仍較去年同期小幅衰退，預期第2季表現符合財測預估，預估第3季季增約10%，不過，今年全年財測恐面臨下修；台積電ADR上周五收漲，今日股價開高，重新收復5日線且挑戰月線，盤中漲幅2.58%。

台積電第1季合併營收2,187億元，稅後純益613.9億元，每股純益2.37元（換算成美國存託憑證每單位為0.38美元），創19季新低；首季毛利率41.3%，營業利益率29.4%，稅後純益率28.1%，表現符合財測目標。

台積電預估，第2季營收介於 75.5 ~ 76.5 億美元；若以新台幣 30.85 元兌 1 美元匯率來計算，第2季毛利率介於 43~45%，營業利益率介於 31~33%，第 1 季營運將是台積電今年全年的谷底。

台積電強調，中長期仍看好半導體產業成長性，但對全年能不能維持原預期微幅成長的表現，則要到7月中旬法說會時才能更明確的說明；法人擔憂台積電今年恐中斷連續9年營收成長，全年營收恐將衰退，可能下修今年的營收目標。