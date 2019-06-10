全球人壽深入校園 首度參與ATCC大專商業個案大賽

2019-06-10 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為了能匯聚更多青年學子之創意，並深化全球人壽「Young Talent」的獵才策略，潛入校園打響企業知名度，全球人壽今年首度參與第17屆「ATCC 全國大專院校商業個案大賽」，成為5家出題企業之一，也是今年唯一參與的壽險公司。

全球人壽表示，在這迎合金融科技浪潮的趨勢世代，希望透過與來自全台各大專院校的千名學子互動過程，了解更多青年世代生活經驗與價值觀，進行保險科技轉型之參考，更積極延攬各類不同專業的年輕優秀人才加入。而來自臺灣大學、臺灣藝術大學及政治大學學生組成的全球人壽企業代表隊Solidity以「最切合數位原生世代的行為模式，貼合全球人壽的需求，完整結合保險、數位科技及體驗三大元素，創造wow！的客戶體驗」之特色，獲得評審一致好評，並在這場賽事中勇奪冠軍。

為期3個月的ATCC大賽，自3月16日揭開序幕、6月8日圓滿落幕，這期間學生團隊歷經企業論壇與實戰工作坊的密集洗禮，隨著初賽、複賽到企業代表隊誕生，讓學生團隊們擁有與全球人壽業師團隊及歷屆優秀MA學長姐進行一場企業深度交流的機會，不僅能有效提高企業的曝光度，讓更多青年學子更深入認識全球人壽的企業文化，了解企業運作的真實面貌，也提升更多對保險產業的認識，累積經驗值。

全球人壽表示，首次參與ATCC大賽，除了希望能夠提早網羅優秀的年輕人才，更希望一方面藉此邀請學子擔任校園品牌大使，深耕校園、擴大全球人壽的品牌能見度，另一方面，也聆聽這群未來潛力的主力客群—也就是青年世代對既有產品及服務的想法，藉此得到更直接且有效的意見回饋和建議。

2019年全球人壽將整合金融、科技、服務與創新四大元素，朝向「Future Branding」邁進，運用先進的金融智慧科技，提供客戶更快速便捷的服務，因此也期待同學們能夠發揮自已的創意，跳出既有的現行框架，勇敢造出與眾不同的夢。

全球人壽業師團隊們也鼓勵同學們把自己當成最一流的顧問公司，深入研究在國際上成功的他山之石案例，進而融會貫通並發揮接地氣的精神，提出企業可用的最佳創新解決方案；同時，也藉由「千里之行，始於足下」的行動力穩步實踐，秉持這股初衷和熱忱堅持下去，讓職涯走得更充實長久。

全球人壽企業代表隊Solidity以最切合數位原生世代的行為模式，貼合全球人壽的需求，推出Chatbot線上手機遊戲 「保險夢」，以紓壓、溫暖為主軸，化解數位原生世代的社群寂寞，把全球人壽的溫暖訴求及「愛與責任」的品牌精神，透過遊戲有效搭起與年輕人的橋梁，同時藉由蒐集卡片喚醒保險意識，快速了解保險產品，進而一鍵聯絡全球人壽的業務端，完整結合保險、數位科技及客戶體驗，在ATCC大賽中脫穎而出。

除了ATCC大賽，全球人壽人資長陳幸琦表示，也期許有更多優秀人才加入，她指出，全球人壽在金融科技浪潮下正積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業人才加入組織，透過多管齊下前進校園舉辦徵才活動，希望能將不同的思維、見解和創意帶入全球人壽，凡具有積極正向、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳且中英文溝通流利者，就是全球人壽要找的人，只要夠優秀，絕對有盡情揮灑的舞台。