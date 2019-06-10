親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

MLB／回多明尼加遭槍擊 「老爹」歐提茲背部中彈送醫急救

金正恩最新殘酷處決 把將軍大卸八塊餵食人魚

台積電領軍 台股啟動補漲行情

2019-06-10 11:40經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

受到端午節連假期間全球股市反彈帶動，今（10）日亞股反彈，台股也開啟補漲行情，盤中漲勢延續，收復10,500關卡，其中台積電上漲逾2%。法人指出，短線上利多加持，股價跌深可搶短。

由於美國與墨西哥關稅談判傳出正面消息，且5月非農就業人數僅成長7.5萬人，進一步強化市場對聯準會降息的可能，美股持續走高，累計四大指數全數大漲，道瓊指數則是連續5日上漲態勢，費半指數大漲6.3%。

短線利多消息刺激股市反彈，台股在此波跌深逾800點之下，開啟反彈攻勢，且根據高低點估算，反彈仍還有空間。

第一金投顧董事長陳奕光認為，今日台股彈升主要反應三項：第一，美墨達成協議、第二，長假效應，買盤宣洩、第三，就是美方對華為釋出善意。

針對白宮負責預算的官員希望能夠延後落實禁用華為的措施，陳奕光認為，可視為美方釋出善意，在此波可以看到中方的態度是較強硬的，後續仍要看G20是否仍讓關稅問題有解以及6月24日公聽會結束，是否對3250億美元商品課徵關稅。

展望後續台股，仍有機會攻季線，由於資金行情的反撲，資金由債券和避險的黃金、比特避等流入股市，有利帶動股市反彈。另外，由於政黨總統候選人民調開跑，預期在政策面仍會偏多，最後在於籌碼面，外資先前大賣1400多億，被動式資金有望回補。後續觀察重點在於，華為事件後續、美中貿易戰、外資是否能後停止賣超回補以及總體經濟的表現。

台新投顧副總黃文清指出，短線股價跌深可搶短，市場沉浸在降息預期，在跌深的5G、PCB以及散熱方面有表現，後續仍看對於後續景氣以及整體金融市場的影響。

台股華為關稅
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06

降息氛圍促美股大漲 台股弱勢反彈留意TWS族群

2019-06-10 09:03

短線利多激勵 台股拚反彈

2019-06-10 09:02

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

高單價權證 槓桿效果大

2019-06-09 22:27

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

一周盤前解析／車電、紡織、塑化 可留意

2019-06-09 22:25

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

就市論勢／水泥、紡織 迎波段行情

2019-06-09 22:15

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

群益投顧副總裁投資心法：掌握人勢時

2019-06-09 13:46

技術指標／4懸念拉扯 台股恐續打底

2019-06-09 13:15

本周458家股東會 台股聚焦展望

2019-06-09 13:11

就市論勢／傳產內需股 聚焦

2019-06-07 23:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 13:41

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

防禦型類股 可關注

2019-05-31 23:21

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

鋼價看漲 鋼鐵股樂觀

2019-06-09 22:20

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

權證教戰／觀望短打 緊盯美陸股風向

2019-06-09 13:31

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

林鴻明領信驊 首重創新DNA

2019-06-09 13:46

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

群益投顧副總裁投資心法：掌握人勢時

2019-06-09 13:46

威剛董座扛大旗 要當電競總教練

2019-06-09 13:46

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

技術指標／4懸念拉扯 台股恐續打底

2019-06-09 13:15

台積電、聯發科 四檔靚

2019-06-09 22:28

5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57

興櫃四悍將 逆勢衝高

2019-06-09 22:22

鈊象、旺宏 選逾三個月

2019-06-09 22:28

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06

統一、台灣高鐵 認購熱

2019-06-09 22:28

環球晶看好今年表現 籌碼趨於穩定

2019-06-10 10:26

本周458家股東會 台股聚焦展望

2019-06-09 13:11

聚和迎轉單 業績逐季揚

2019-06-09 22:19

第一類接觸／緯軟邁入高速成長期

2019-06-09 22:19

美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%

2019-06-10 09:02

祥碩下半年營運動能強 股價率先表態

2019-06-10 09:32

智伸科搶綠能財 營收補

2019-06-09 22:19

彰銀多頭攻勢再起 股價續創波段新高

2019-06-10 10:29

日商關東鑫林新廠 啟用

2019-06-09 22:16

緯軟總座蕭清志 帶領公司翻身

2019-06-09 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top