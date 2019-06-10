台積電領軍 台股啟動補漲行情

2019-06-10 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到端午節連假期間全球股市反彈帶動，今（10）日亞股反彈，台股也開啟補漲行情，盤中漲勢延續，收復10,500關卡，其中台積電上漲逾2%。法人指出，短線上利多加持，股價跌深可搶短。

由於美國與墨西哥關稅談判傳出正面消息，且5月非農就業人數僅成長7.5萬人，進一步強化市場對聯準會降息的可能，美股持續走高，累計四大指數全數大漲，道瓊指數則是連續5日上漲態勢，費半指數大漲6.3%。

短線利多消息刺激股市反彈，台股在此波跌深逾800點之下，開啟反彈攻勢，且根據高低點估算，反彈仍還有空間。

第一金投顧董事長陳奕光認為，今日台股彈升主要反應三項：第一，美墨達成協議、第二，長假效應，買盤宣洩、第三，就是美方對華為釋出善意。

針對白宮負責預算的官員希望能夠延後落實禁用華為的措施，陳奕光認為，可視為美方釋出善意，在此波可以看到中方的態度是較強硬的，後續仍要看G20是否仍讓關稅問題有解以及6月24日公聽會結束，是否對3250億美元商品課徵關稅。

展望後續台股，仍有機會攻季線，由於資金行情的反撲，資金由債券和避險的黃金、比特避等流入股市，有利帶動股市反彈。另外，由於政黨總統候選人民調開跑，預期在政策面仍會偏多，最後在於籌碼面，外資先前大賣1400多億，被動式資金有望回補。後續觀察重點在於，華為事件後續、美中貿易戰、外資是否能後停止賣超回補以及總體經濟的表現。

台新投顧副總黃文清指出，短線股價跌深可搶短，市場沉浸在降息預期，在跌深的5G、PCB以及散熱方面有表現，後續仍看對於後續景氣以及整體金融市場的影響。