5月營收陸續出爐 瑞明、聯詠等35家創新高

2019-06-10 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



上市櫃公司5月營收陸續公布，至今已有鴻海（2317）、台塑化等741家率先公布，在下游客戶回補庫存等需求浮現中，目前包括瑞昱、聯詠等35家公司率先寫下單月歷史新高紀錄。

上市櫃公司將在今（10）日公告完成5月營收，已有包括鴻海、台塑四寶在內的741 家公司提前公布，當中，德英營收年成長491.2倍，幅度最大，月成長最大的是藥華藥的1,254倍，表現最佳，而營收較上月成長逾二成的還有鴻翊、華固、德英、天揚、天宇、國碳科、全譜、雙喜、家登、總太、世紀等公司。

年成長逾1倍的有德英、志嘉、國揚、藥華藥、宏璟、萬年清、鴻翊、新鉅科、傳奇、全譜、福永生技、國碳科、家登、華固、凱美、聯合再生、怡華、系通、嘉威、互動、易華電、訊芯-KY、IET-KY等。

而年、月同步成長的公司則有鴻海、佳世達、金寶、群光、臻鼎-KY、欣興、新普、聯詠、瑞昱、致伸、大立光、啟碁、環球晶、華立、智邦、玉山金與福懋等250家。