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美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

美國總統川普宣布美墨順利達成協議，先前無端遭受波及的代工大廠英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）今（10）日呈現報復性反彈，開盤分別大漲逾2.5%、5%及7%，顯示市場「還股價一個公道」。

川普7日晚間上推特發文表示，宣布與墨西哥達成免徵關稅的協議，其中包含了阻止經過南部邊境入境美國的中美洲移民激增的新解決方案，此結果紓解了來自共和黨國會議員、商界的擔憂。

川普5月底意外宣布對墨西哥出口至美國產品課徵5%關稅，導致市場憂心在墨國設廠比重較高的代工大廠產品面臨成本上升問題，包含英業達、緯創、緯穎等皆中槍，短線遭法人大量調節。

隨著美墨達上週末成協議，市場今日也「還股價一個公道」，英業達、緯創、緯穎今日呈現報復性反彈，開盤分別大漲逾2.5%、5%及7%。

不過，由於川普無端宣布對墨西哥課稅，也讓股價受傷最重的緯穎先前啟動備案。緯穎指出，位於墨西哥之代工廠目前約佔全球整體機櫃組裝產能比例是六成。該廠房位於墨西哥保稅區，產出成品主要供給座落於美國、加拿大與拉丁美洲的資料中心客戶。

緯穎表示，先前已經與客戶充分溝通，盡可能地提前出貨進度，亦會彈性調用其他地區產能支援美國市場需求。公司還會密切關注美墨兩國談判進度，並審慎評估美國設廠的可能性，且會持續與客戶溝通其他各項可能解決方案。

由於台灣電子業先前看上美國與墨西哥享有的稅率優惠，因此多家廠商於當地設立工廠，進行最後組裝或生產，再把成品銷往美國市場。

以緯創來看，先前在當地設有TV組裝廠，現階段則以伺服器、物聯網（IOT）及網路電話（VOIP）為主，而墨西哥當地伺服器製造則主要幫子公司緯穎生產，惟IOT、網路電話由於量小，對實質營運影響不大。

英業達在墨西哥同樣為伺服器產線，主要也是服務美系客戶，法人預估，該廠佔伺服器業務營收比重將近15%，換算下來對整體營收影響約4-5%。

美國總統川普宣布美墨順利達成協議，先前無端遭受波及的代工大廠英業達（2356）、...
美國總統川普宣布美墨順利達成協議，先前無端遭受波及的代工大廠英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）今（10）日呈現報復性反彈，開盤分別大漲逾2.5%、5%及7%，顯示市場「還股價一個公道」。 （本報系資料庫）
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