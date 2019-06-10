台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到端午節連假期間全球股市反彈帶動，台指期開高逾百點，台股今（10）日開啟補漲行情，指數開低在10,486.23點，上漲77.03點，盤中漲勢延續，其中台積電、大立光皆上漲逾1%。法人指出，短線上股價跌深可搶短。

由於美國與墨西哥關稅談判傳出正面消息，而且5月非農就業人數僅成長7.5萬人，進一步強化市場對聯準會降息的可能，美股持續走高，累計四大指數全數大漲，道瓊指數則是連續5日上漲態勢。上周費半指數大漲6.3%，道瓊指數累計漲了近1,170點，或漲4.7%，標普500指數和那斯達克綜合指數也各漲4.4%和3.9%，道瓊指數與標普500上周漲幅都是去年11月底以來最大。

短線利多消息刺激股市反彈，台股在此波跌深逾800點之下，有望開啟反彈攻勢，且根據高低點估算，反彈仍還有空間，法人建議，短線逢高減碼，長線靜待落底。

由於美中貿易戰對經濟的負面衝擊開始於全球蔓延，多國央行均提出降息政策以示警即將到來的景氣衰退，台股更難置身事外；且台股技術面、籌碼面上均呈現空頭格局，後續表現仍應保守看待，現階段逢反彈應站在賣方，待不利因素消除後再進場布局。