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與馬如龍恩愛38年 沛小嵐養9子馭夫「不敢大小聲」

馬如龍不敵病魔癌世 最幸運是遇到老婆沛小嵐

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

全球貿易關係一日數變，美國原訂10日起對墨西哥加稅，周末臨時喊「卡」，大陸則持續儲備戰略資源，4日至5日連開三場稀土產業會議，內外資預期，相關消息將帶動伺服器代工、汽車零組件、及稀土三大「轉機概念股」表態上漲。

彙整法人觀點，有機會搭上轉機題材的三大概念股指標，包括伺服器代工的緯穎（6669）、緯創、和碩、仁寶、英業達、鴻海、廣達等，汽車零組件的貿聯-KY、皇田等，及稀土概念股中釉、佳龍、光洋科、東元、信昌電、康普、翔名、金益鼎、誠美材等。

德意志和摩根士丹利均分析，先前美國擬加徵墨西哥關稅，首當其衝是台灣伺服器及PC代工廠，特別是緯穎墨國生產比重有六至七成，將對其短期成本及市占表現帶來較大影響；為此緯穎已提高捷克產能，將當地輪班由一班制改為兩班制。

不過，隨著美墨和解，並宣布無限期停徵關稅，外資法人預期緯穎、緯創、和碩等墨國設廠的台廠有望免除額外衝擊，化解市場下調獲利擔憂。而其中已進行生產分散的企業，仍可能基於降低風險，持續實施全球化布局。

另方面，墨西哥也是全球汽車品牌和零組件廠進駐的大本營，之前研調機構估計，若加徵墨國5%關稅，每月汽車業吸收成本，將導致1,700萬美元的損失；若再提高到25%，不僅重創汽車產業，還會大幅削弱購車需求。

凱基投顧調查，台灣部分有在墨西哥設立據點的零組件廠，包括皇田和貿聯，墨國產能或營收比重各約10%、5%；群益投顧則估計皇田墨西哥廠貢獻營收比重有8%，主要生產汽車窗簾給奧迪和福斯集團車款，最終消費市場為北美。

至於大陸連番召開稀土大會，中國券商解讀有利當地稀土業秩序重整，將引動當地企業併購並強化創新；預期也會帶動台灣概念股。

自台股炒熱稀土話題以來，又以中釉、佳龍和誠美材最獲買盤青睞，過去十個交易日漲幅均有兩成左右，光洋科、金益鼎也上漲超過5%，扮演人氣焦點。

美股收漲，法人預期明（10）天台股反彈，周末傳出美墨衝突緩解、中國稀土會議相關的...
美股收漲，法人預期明（10）天台股反彈，周末傳出美墨衝突緩解、中國稀土會議相關的伺服器／PC代工、汽車零組件、及稀土三大轉機概念股，特別有機會跟漲。報系資料照
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