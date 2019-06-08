選股看過來！2指標引路5月營收雙成長 法人趁勢加碼股

2019-06-08 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股指數近期仍受到美股震盪影響持續走弱，盤面上多數個股股價都徘徊在近期的相對低檔區，近日台股公布5月營收，已開始小幅反應美中貿易戰影響，市場分析師建議，可以篩選5月營收呈現月成長、年成長的雙成長表現，且6月以來法人買超的個股，後市兼具基本面及法人籌碼面的優勢。

近期台股走勢在經過一小波反彈之後，指數無力站穩在月線之上，6日重新再跌到月線關卡之下，市場分析師認為，目前無論是以美股為主的國際股市表現，還是台股，都受到美中貿易戰持續的衝擊，預料短期內，盤勢仍不易明顯回穩，因此，在盤勢不穩的前提下，建議選股上，基本面及籌碼面均是重要的篩選條件。

市場分析師指出，近一周剛好是台股公布5月營收的時間，而5月營收也是台股公司反應美中貿易戰中，華為事件的第一個月，部分台股電子廠的5月營收已經小幅受到影響，因此，市場分析師建議，透過5月營收公布，可以篩選出單月營收仍較上月及去年同期成長的營收雙成長股，可以先在挑選出在貿易戰中，營收仍可維持成長表現的個股。

此外，市場分析師也指出，除了營收雙成長之外，在近期外資法人及投信法人同步在台股站在賣方之際，法人資金走向也是重要的觀察重點，因為在未來消息面仍充滿不確定因素之下，法人資金通常已做出最佳的去處，因此，在營收雙成長條件之外，再加上6月以來，隨著5月營收公布，法人也在本月以來呈現買超，顯示法人在盤勢不確定性高之下，仍願將資金布局在這些個股，未來相關個股的走勢較值得期待。

選出的個股中，都是近期股價表現相對強勢的個股，包括遊戲相關的鈊象、三星供應鏈相關的神盾、IC設計指標股瑞昱、PC零組件相關的群光等，其中，6月以來三大法人買超這四檔個股就已逾2億元以上，顯示法人看好其後市表現。

在非電子股方面則有成衣股的儒鴻、鎖定運動及健康商機的喬山，也是近期法人資金關注的焦點。