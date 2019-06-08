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大摩示警：華為風暴擴大 重創台廠

2019-06-08 12:16世界日報 記者趙于萱╱台北8日電

台股股王大立光5月營收淡，加上台積電證實被華為砍單，摩根史坦利最新報告向華為概念股提出「二次示警」，預期華為今年將調降手機出貨目標23%，降至2億支；供應鏈最快6月反映壞消息而出現營收下滑，第3季也將旺季不旺。

也因美中貿易戰與華為事件影響，除了大立光，在5日股東會上對前景看法保守的台積電與國巨，6日股價也下跌，其中大立光一度跌停，終場與國巨分別重挫4%，台積電下跌1.2%，三家公司當日市值合計縮水台幣1019億元，台股上市上櫃合計總市值也縮減至台幣34.5兆元。

摩根史坦利先前發布概念股的衝擊預測，隨著台股重量級的大立光和台積電說法轉向保守，大摩再追擊、強調產業的壞消息還沒完，特別是基本面惡化可能延續相當時間。

摩根史坦利最新報告指出，華為風暴正擴散，產業市況恐出現五大變化：一、華為將調降今年手機出貨目標，低於先前訂定的2.6億支；二、海外銷售因華為力保高階機種市占，中低階機種出貨大幅調整；三、華為可能立下2020年中國手機市占達50%的目標，同期若海外銷售「歸零」，總出貨估計降到1.8億支；四、華為將致力於2020年推出5G旗艦手機；五、華為今年可能只有P30 Pro系列採用潛望鏡鏡頭，Mate 30不跟進。

不過，大摩也預期景氣調整到一個段落將出現落底，有意低接的投資人關注兩個訊號，第一、產業消息轉向正面，從砍單轉向回補庫存，第二、供應鏈股價已充分反映壞情況；不過目前多數股票尚未反映完畢。

大摩針對當前市況，僅擇優推薦聯發科、穩懋和立訊三檔個股，預料聯發科將受惠非華為的手機品牌壯大，有利其晶片市占提升，穩懋則受惠中國大陸半導體自製發展，長期趨勢向上。

台積電台股摩根
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