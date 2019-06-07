外資挑金融好股 關注四指標

2019-06-07 23:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



外資換股操作，狂掃金融股，想存股的投資人好奇此時還能不能買？對此外資法人指出，存股是從長計議，分批布局具穩定性的金融股，仍有介入空間；而若想效法外資進行長期投資，可關注獲利表現、資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）及配息政策四指標。

今年金融股因為盤勢動盪，加上電子股可能有旺季不旺情形，外資買金融股有加大力道之勢，外資法人觀察，此波進駐有主動式買盤，也有被動基金追蹤，有短期也有長期布局，多路買盤推升了金融股走強。

就競爭力而言，外資分析，台灣金融股成長性長年下滑，在亞洲市場實已非國際投資人買金融股的首選，然而台灣市場權重仍在新興市場排行前茅，而且不少金融股有穩定殖利率，低利環境還是有誘因；考量未來的國際局勢及景氣循環，台灣金融股應會保持區間波動，是存股可介入的原因。

進一步觀察，外資挑選金融股有不同於一般投資人的邏輯，許多股民將股息殖利率擺第一，不過外資更看重獲利穩定性，同步賺到價差和息差更加重要，具體來說，外資主要看重四個指標，包括獲利表現、ROA、ROE、及配息政策。

首先在獲利表現，外資關注業務發展方向及獲利穩定度，分析師表示，投資人若不好掌握財報細節，此部分可優先關注歸屬母公司淨利及每股純益（EPS）。以近五年EPS都達到1元的主要金控觀察，包括富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、玉山金、第一金、華南金和合庫金等。

其次是攸關經營能力的ROA，為金控運用資產的效率指標，分析眉角可檢視近年平均ROA，或以各年度ROA與平均ROA的差異幅度來看波動狀況。而過去五年ROA均達0.5%以上、波動較小有上海商銀、玉山金、第一金等。

再來是部分外資也會同時把ROE納入指標，若以近五年ROE能穩定達10%以上，主要有富邦金和玉山金，上海商銀、中信金及京城銀有四個年度達到，再次為國泰金、兆豐金等有三年。