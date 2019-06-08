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股海常勝軍／好公司碰上倒楣事 逢低撿便宜

2019-06-08 00:26經濟日報 朱成志

兩周前標題「美中熱戰，台股成夾心餅乾」，到現在戰況更激烈，美股跌破所有均線，若非6月4日美國聯準會主席鮑爾首度公開表示不排除「必要時降息」，讓美股當天狂漲515點，差一點道瓊就連六周下跌了，費半指數當天更大漲4.2%，被美國商務部卡住不能賣給華為的IC股跌深大反彈，但是「降息像春藥」有利美股，讓川普更有力量打貿易戰。

自5月23日到現在，3個月公債殖利率大於10年期，美國10年期公債殖利率破底到2.085%，殖利率「倒掛」反應貿易戰的不確定性，美國經濟衰退風險愈來愈高，聯準會轉鴿派很合理。

5月31日大陸用了「勿謂言之不預」的強烈警告，這是中式的「最後通牒」，等於「別說我沒有警告過你」，這句話通常是對外發動戰爭前。CNBC特別解釋在1962年中印戰爭、1979年中越戰爭前都曾出現過，北京發出反擊的號角，6月2日在新加坡的美中國防部長會談，中方魏鳳和強硬表示「談可以、打奉陪、欺妄想」，明顯轉硬了。

中方6月2日發布白皮書強烈批評美方在談判中「三度」違背共識、不講誠信，長達8,000多字的白皮書，詳細說明2018年3月、5月和2019年5月美方三次出爾反爾的經過，美官方貿易代表署及財政部立即聯合聲明回嗆，下一步不就開打了？郭台銘認為更大的金融海嘯將至，要蔡總統開經濟國安會議，又點出聯準會都說話了，沒想到央行立即公開回應5月用外匯存底干預匯率，太罕見了！

白皮書引用美國智庫今年報告，若美國對「所有」中國輸美商品加徵25%的關稅，美國GDP將減少1.01%，就業將減少216萬個，每家每年支出將增加2,294美元，並未讓美國「再次偉大」，在英國遊說封殺華為的「關稅人」川普馬上回嗆，他為美國增加了十幾億美元的關稅收入，川普宣布6月10日對墨西哥進口貨品加徵5%關稅，又自6月5日起，終止2,000項印度輸美商品零關稅優惠，還嘲笑共和黨議員阻止他加墨西哥關稅，說：「太傻了！」，墨西哥是美國最重要的生產基地，他不會一直搬石頭砸自己的腳。

習近平於5月20日赴江西視察稀土企業，隱含要打「稀土戰」，中國表示「不願打，不怕打，必要時不得不打」，5月31日商務部說：「談，大門敞開；打，奉陪到底」，將建立「不可靠實體清單」反制美國，火藥味更濃了！

鷹派的白宮國家安全顧問波頓，近來被川普公開打臉，是否代表有轉圜？財政部長米努勤和人民銀行長易綱將在G20財長會見面，雙方有機會解決歧見嗎？不容易吧！

5月外資大賣超上市1,449億元，連同上櫃市場一共造成台股市值暴瘦1.53兆元，剩下不到35兆元總市值，5月外資匯出640億美元，5月底大陸提出：「不會對蘋果報復」，但大立光5月營收不好，6月6日開盤罕見的跌停破底，外資進場買；鴻海5月營收好，同天小漲0.1元築底，但外資大賣。

近來華為供應鏈最慘，部分資金移轉到營建、資產、內需、傳產等避險概念股上漲，盤勢膠著輪動，許多在墨西哥的台商被利空掃到，影響最大就是緯穎，但雲端伺服器客戶光是臉書及微軟就占九成以上，跌到創掛牌新低，考驗300元整數大關。我看川普打墨西哥是「打假的」，和美中貿易戰不一樣，好公司碰上倒楣事，法人停損是逢低撿便宜貨的機會。

（作者是萬寶投顧董事長）

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