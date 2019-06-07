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十檔景氣轉機族群　外資投信買盤進駐

2019-06-07 18:58經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台股6日震盪回檔，指數力守10,400點；觀察近日量縮之際，外資及投信齊步加碼的臺企銀（2834）、聯發科、亞泥等標的，多屬業績成長或景氣轉機族群，在土洋買盤青睞下，匯聚市場人氣。

台積電股東會展望保守，加上大立光6月接單下滑，雙王拖累大盤走勢，所幸金融股撐盤拉尾，指數6日終場跌52點、收10,409點，驚險守住年線。法人動態上，自營商賣超16.97億元，投信賣超3.92億元，外資賣超23.05億元，三大法人合計賣超43.94億元。

台新投顧副總黃文清表示，大立光、台積電昨天成為領跌指標，加上量能連續不到千億元，顯示市場對貿易戰依然保持觀望態度，尾盤奮力守住年線。

展望盤勢發展，端午節連假過後是否出現端午變盤，主要還是看國際情勢，再者下周一美墨關稅開徵、上市櫃5月營收公布，都將牽動台股走勢，預期短線難脫震盪格局。

統計在台股近期成交量萎縮之際，近五個交易日以來，所有上市櫃個股中，計有約十檔獲外資與投信兩大土洋法人齊步加碼超過千張。

其中，電子股分布在IC設計、晶圓代工、PCB等；傳產股集中在金融、水泥、化工、航運、鋼鐵等。

觀察外資買賣動態，近五日來加碼臺企銀2.3萬張最多，兆豐金買超1.6萬張、聯發科買超1萬張；另外，亞泥、聯電、台灣高鐵等，均獲3,000張以上外資買單進駐。

同時期，投信買超聯電3,735張居冠，台灣高鐵買超2,177張、臺企銀買超1,870張，其他獲1,500張以上投信買單青睞個股，還包括聯發科、兆豐金、中鋼等。

第一金投顧董事長陳奕光指出，儘管台股回檔修正整理，但若從成交量不到千億元、市場不殺低持股的態勢來看，意味前景仍然看好，投信、外資等內外法人同步加碼標的，更是市場人氣匯聚之處。

事實上，台股多頭行情時，有中長線基本面支撐，漲升行情可以慢慢走；相反地，空頭時因景氣不容易看遠，所以偶有跌深反彈，但走得既急且短，之後則又反應基本面問題而呈現緩跌。

整體而言，現階段台股多空震盪，但法人青睞的強勢股仍是可注意族群，畢竟資金集中化，強勢股可望吸引市場追價買盤；就操作而言，建議以強勢股來回操作，以免賺指數賠差價。

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