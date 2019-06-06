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八家金控公布獲利 這家壽險型金控遙遙領先

2019-06-06 22:17經濟日報 記者楊筱筠林子桓夏淑賢╱即時報導

八家金控今（6）日公布5月獲利，在5月新台幣貶值、台股重挫下，銀行型金控與旗下券商5月獲利多衰退，壽險型金控受惠匯兌利益，獲利回神，目前已公布獲利金控中，國泰金一枝獨秀，5月單月獲利突破百億元，累計獲利與每股稅後純益（EPS）遙遙領先、暫居冠軍。

也屬壽險型金控的每股獲利王富邦金，今天未公布獲利，公布獲利的八家金控，除國泰金大爆發，其次以中信金受惠銀行、壽險雙引擎獲利成長較多，元大、國票金也有成長，其餘四家金控5月單月獲利比前月衰退，新光金、兆豐金單月衰退分別在三成上下為多。

新光金旗下新壽5月雖也受惠新台幣貶值匯兌利益，但因人民幣債券影響評價損益以及增提所得稅因素，單月獲利仍衰退；中信金旗下台壽則是因台股部位跌價損失吃掉匯兌利益，單月獲利持平，單月獲利成長主要靠中信銀；兆豐金在兆豐銀因台股部位評價損失吃掉獲利，以及證券獲利月減逾七成下，使金控獲利單月衰退大。

國泰金5月稅後純益112億元，今年來首度單月破百億元，累計前五月稅後純益290億元，EPS為2.25元。5月獲利較4月大幅成長1.63倍，主因國壽5月受惠新台幣貶值的匯兌利益，使其單月稅後純益86.1億元，較4月大增3倍。

國泰金表示，國壽5月投資績效良好，外匯避險操作佳，根據法規，外匯避險如有匯兌利益，其中六成就須提到外匯準備金上，因此5月提列89億元到外匯準備金，使外匯價格準備金餘額來到294億元。

中信金5月稅後純益35.16億元，累計稅後純益171.92億元，EPS為0.88元，主因中信銀5月賺25.94億元月增57.3%，中信銀5月因債券殖利率走低及美元升值，債券操作及匯兌收益挹注獲利，台壽5月稅後純益10.4億元，因5月台股震盪股票處分跟評價損失抵銷匯兌利益，單月獲利並未成長。

兆豐金5月稅後純益維持住20.11億元，因兆豐銀5月獲利跌破20億元，掉到17.01億元低位，主因台股部位與債券評價損失，累計稅後純益124.03億元，EPS0.91元。兆豐證獲利也因台股行情差而比前月大幅衰退72%，但仍有獲利，產險、票券則相對持穩。

兆豐金中信銀國泰金
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