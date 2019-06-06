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誰敲開大立光跌停板？法人提四種「神秘買盤」

2019-06-06 21:54經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大立光展望6月營收下滑，今（6）日失望賣壓宣洩在第一盤，導致大立光罕見以跌停價開出，震撼全市場，不過隨即出現「神秘」買盤救援，盤中一度收斂跌幅至3%；據統計，過去大立光跌停，往往在後市還有低點，法人呼籲別亂搶刀子。

大立光今天上演戲劇化走勢，首盤以3,255元跌停價開出後，第二盤便有九張買盤敲開停板，之後又湧現多張買盤拉升跌幅在一個小時收斂到3%，尾盤以下跌145元、收3,470元收市。同時因股價上沖下洗，爆出2017年12月7日來大量，成交2,759張。

當中，摩根士丹利等外資最新報告，雖然多數持保守觀點，不過今天外資轉買大立光282張，並以摩根大通、台灣摩根士丹利、瑞信證券等三大券商均買超百張以上最多，堪稱是敲開跌停的一股力量，另方面，因股價震盪，大立光當沖量也大增到1,088張，創下去年9月底來最多。

投顧法人歸納上述買盤應有四種可能：一是撿便宜的真外資，二是有心操作的大戶、中實戶化身「假」外資，三是壽險、政府基金等大型內資機構透過外資戶下單，四是當沖戶預期跌深反彈，沖沖樂助陣彈勢。

值得注意是，大立光雖有買盤搶短救援，不過統計過去數次跌停後表現，包括去年8月13日、9月18日、10月11日及12月6日，大立光後市都會測試更低點，如8月13日盤中觸及跌停價4,575元，後在8月16日跌至4,350元低點，波段跌幅4.9%，而後三次至新低點的波段跌幅各11.2%、11.5%及5.1%。

法人認為，由於美中貿易談判不明朗，多頭信心脆弱，大立光不排除重演過去跌停後表現，呼籲投資人別躁進搶短。

剛發報告的摩根士丹利也強調，大立光6月營收不好可能只是開始，主要是華為調整訂單不會是短期，接下來7、8月營收可能都趨弱，換言之，旺季要有不旺的準備。

據大摩統計，因大立光有高達三成收入來自華為，以華為今年預期調降手機出貨目標23%，該幅度將對大立光今年每股純益帶來減少10%的衝擊。

大立光今天首盤開出跌停，但隨即有神祕買盤敲開，投顧法人推測有四可能。報系資料照
大立光今天首盤開出跌停，但隨即有神祕買盤敲開，投顧法人推測有四可能。報系資料照
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