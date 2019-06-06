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瑞智精密5月壓縮機銷售量184.6萬台 月減10.2%

2019-06-06 20:08經濟日報 記者張義宮╱即時報導

壓縮機大廠瑞智精密(4532)公告5月壓縮機銷售量184.6萬台，月減10.2%，年增4.8%；5月合併營收19.6億元，月減16.5%，年減10.1%。

瑞智表示，1至5月累計壓縮機銷售844.4萬台，年減1.1%，合併營收96.4億元，年減6.3%。5月營收較去年同期減少一成，主要是出口美國收尾訂單在上月提前出貨，導致兩期銷售結構較有所不同所致。

瑞智指出，將在本月14日召開股東會常會，本次預計承認盈餘分派案，董事會決議每股配發現金股息1.2元。

瑞智精密營收
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