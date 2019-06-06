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上銀旗下大銀微系統通過上市審議 最快第3季掛牌

2019-06-06 17:39經濟日報 記者宋健生╱即時報導

上銀科技集團旗下大銀微系統(4576)申請股票上市案，今（6）日獲證券交易所上市審議會審議通過，由元大證券擔任主辦券商，依照預計時程，大銀微系統最快可望於第3季掛牌上市。

大銀是專業精密運動，以及控制元件、微米與奈米級定位系統供應商，主要產品包括微米與奈米級定位系統、線性馬達、力矩馬達、伺服馬達、驅動器與控制器等元件。

上銀集團董事長卓永財表示，大銀研發團隊在機電領域擁有深厚的產業經驗，以各式傳動元件為基礎搭配高階伺服驅動控制，快速提供客製化的產品與服務，深受國內外知名半導體、面板及PCB設備大廠青睞。

目前，大銀憑藉高精度且高穩定度的產品品質，已打入全球前三大半導體設備製造商供應鏈，營運績效持續成長，大銀去年合併營收28.09億元，創公司歷史新高紀錄，每股稅後純益2.39元。

展望未來，卓永財說，工業4.0全球自動化浪潮加速席捲，中國、美國、日本等主要工業國家，先後提出智能化相關政策，隨著智慧化生產趨勢成形，預計未來投入資金建置設備的需求也隨之成長，對於傳動元件需求與日俱增。

據TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，全球智慧製造產值將在2020年達到3,200億美元，年複合成長率12.5%，在工業4.0的浪潮下，智慧製造已逐漸在產業發酵，未來隨著AI、5G、物聯網、汽車電子、工業4.0、雲端伺服器發展，業績成長空間可期。

上銀集團董事長卓永財。記者宋健生/攝影
上銀集團董事長卓永財。記者宋健生/攝影
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