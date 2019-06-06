燿華5月營收18.6億元 年成長逾21%

2019-06-06 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



蘋果PCB供應商燿華（2367）今日公不5月合併營收18.6億元與上月相當，較去年同期成長21.09%。燿華累計合併營收85.55億元，較去年同期成長14.67%。

燿華先前預告，現在比較沒有淡旺季，手機電池板應用過去都在第3季放量，至於今年在無線耳機新應用進展順利而較不受淡旺季影響。