親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

史上最貴10大軍機！F-35才第8 這老爺機身價是它20倍

NBA／柯瑞飆47分無用！暴龍要回領先 林書豪首度上場

歷史經驗看端午變盤說 節後負報酬機率高但跌幅不大

2019-06-06 11:58經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據統計資料顯示，近10年端午節前後台股有變盤趨勢，端午節前一天漲跌機率各半，但節後首日上漲機率降至40%，群益長安基金經理人王耀龍表示，雖然節後指數負報酬機率高，不過跌幅並不大，短期走勢仍以震盪整理的機會較高；證券分析師張陳浩表示，新台幣匯率及外資動向是兩大觀察指標，預估大盤約在10,400點上下150點區間震盪。

根據統計，從2009年以來，端午節前一日上漲機率50%，平均跌幅0.34%；節後首日上漲機率40%，平均漲幅0.01%；節後五天上漲機率50%，平均漲幅0.01%；節後十天上漲機率30%，平均跌幅1.61%。

王耀龍表示，根據統計資料顯示，近10年端午節後台股有變盤的態勢，雖然指數負報酬機率高，不過跌幅並不大；6月是股東會召開密集期，不過不管是利多或利空都會提前反應，整體來看，電子股第3到第4季將進入產業旺季，有機會百花齊放。

王耀龍指出，現階段在美中貿易議題的不確定性仍將壓抑股市上檔空間下，短期走勢仍以震盪整理的機會為高，須待後續的利空出盡，或有突破性利多轉折發生下，才有回穩上行契機。

王耀龍表示，在配置方面，現階段建議可朝具高殖利率的成長股和不受貿易戰影響的民生消費和利基型傳產股進行配置。

張陳浩表示，端午變盤的說法主要是因為投資人擔心在放假期間，如果國際股市有大波動，將來不及反應，因此在操作上偏向保守觀望，目前在美中貿易戰不確定因素下，新台幣匯率止貶轉升及外資動向是兩大察指標，另外，官股券商近期來護盤明顯，但民進黨的初選則是一個變數，也須要密切觀察。

張陳浩指出，美國Fed釋出可能降息的訊息，對股市來說是一個利多，可望讓資金回流，回補標的將首推權值股，他分析，台股大盤指數在半年線有強勁支撐，目前反壓較大的是月線，但5日線及10日線則有支撐，預期大盤指數將在10,400點上下150點震盪。

統計資料顯示，近10年端午節前後台股有變盤趨勢。 圖／聯合報系資料照片
統計資料顯示，近10年端午節前後台股有變盤趨勢。 圖／聯合報系資料照片
分享

台幣匯率端午節
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

5外資看台積電 4家喊買1家重申「中立」

2019-06-06 11:54

金融族群抗跌有撐 個股再創波段新高

2019-06-06 11:11

景氣下滑、5月電子股營收欠佳 台股開盤下跌51.72點

2019-06-06 09:42

法人估6月營收將雙降 大立光股價跌停開出寫波段新低

2019-06-06 09:29

美股勁揚 法人：台股上攻需補量

2019-06-06 08:26

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:57

銀行准投資ETN 台股添活水

2019-06-06 02:02

鴻海成長1.2% 同期新高

2019-06-06 01:02

外資：權王除息行情有壓

2019-06-06 01:02

大立光5月營收淡 法人失望

2019-06-06 01:02

集保30歲 關心偏鄉學童

2019-06-06 00:36

端午變盤說 投顧押會漲

2019-06-06 00:36

成衣雙雄後市 外資不同調

2019-06-06 00:36

風電概念股受惠政策加持 買盤力挺

2019-06-06 00:36

外資賣、公股買 台股收復月線

2019-06-06 00:36

就市論勢／5G網通、電動單車 聚光

2019-06-05 23:49

逐筆交易 種子講師獲表揚

2019-06-05 23:39

ETF進步獎 三強出列

2019-06-05 23:39

花旗示警 大立光6月業績恐「雙減」

2019-06-05 23:31

三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

2019-06-05 20:13

誰都別想搶 大立光87歲創辦人控股放大絕

2019-06-05 17:20

台股收漲32.5點站上月線 三大法人賣超13.85億

2019-06-05 15:18

5月營收「雙率雙增」 12檔出列

2019-06-05 14:48

5G需求熱 IC設計族齊聲漲

2019-06-05 14:48

3尖兵法說行情 網通族同樂

2019-06-05 14:48

端午變盤？投顧：漲多於跌

2019-06-05 14:48

美股大漲 台股衝高挑戰月線反壓

2019-06-05 14:48

生技成資金避風港 晟德轉投資陸續收割

2019-06-05 14:41

營建營造類股逆勢飆漲 建築指數創新高

2019-06-05 14:33

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 13:41

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 13:39

貿易戰風暴擴大 打造持股免疫力

2019-06-05 13:37

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

大同盤中股價攻漲停 神秘買盤引發關注

2019-06-05 13:10

全球內需股出頭天 油價大跌美中ＧＤＰ都受惠

2019-06-05 12:41

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:39

端午節變盤？法人：台股上漲機率大於下跌

2019-06-05 12:03

美股道瓊大漲512點 台股勁揚逾百點後漲幅收斂

2019-06-05 11:45

國巨董座陳泰銘 看下半年景氣審慎保守

2019-06-05 11:17
看更多

熱門文章

三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

2019-06-05 20:13

第一個沒張忠謀的台積電股東會 五大重點看這裡

2019-06-05 16:35

鴻海5月營收逾3,842億元 月增1.2%

2019-06-05 19:53

亞資倍升目標價 旺宏樂

2019-06-05 14:48

大同盤中股價攻漲停 神秘買盤引發關注

2019-06-05 13:10

5月營收「雙率雙增」 12檔出列

2019-06-05 14:48

台積電：明年至少配10元現金股利

2019-06-05 14:48

台積電今年分二次配發10元股息 除息交易日6月24日

2019-06-05 15:19

華為風暴 台積暫緩南京廠擴產

2019-06-06 01:02

首篇報告出爐 花旗估大立光6月營收將「雙減」

2019-06-05 22:01

台積釋出展望保守 外資：6月除權息行情恐落空

2019-06-05 19:00

貿易戰衝擊 台積營運轉保守

2019-06-05 23:30

旺季效應加持 PA族群累計營收年成長可望轉正

2019-06-06 09:37

大立光5月營收淡 法人失望

2019-06-06 01:02

光陽新電動車曝光 不再致敬油電車外觀

2019-06-05 21:13

客戶需求減弱！大立光5月營收月增1% 6月估下滑

2019-06-05 15:38

風電概念股受惠政策加持 買盤力挺

2019-06-06 00:36

緯穎止跌回穩 守住300元關

2019-06-05 14:48

5G需求熱 IC設計族齊聲漲

2019-06-05 14:48

外資：權王除息行情有壓

2019-06-06 01:02

經濟解析／央行外匯存底新聞稿 透露了那些訊息？

2019-06-05 21:04

鴻海成長1.2% 同期新高

2019-06-06 01:02

選舉行情蠢動 這族群今股價強漲

2019-06-05 19:35

何麗梅：明年每季發股利 台積電是散戶最愛

2019-06-05 13:06

成衣雙雄後市 外資不同調

2019-06-06 00:36

南寶股價 半年翻倍

2019-06-05 14:48

台積電明年改每季配息 全年10元起跳

2019-06-06 00:23

商店街去年創史上最大虧損20億元 今年目標拚獲利

2019-06-06 09:52

台股收漲32.5點站上月線 三大法人賣超13.85億

2019-06-05 15:18

雙鴻股東會 今年賺一個股本目標不變

2019-06-05 14:47

潤泰新獲利豐卻用法定公積配息 關鍵在南山人壽

2019-06-05 13:40

3尖兵法說行情 網通族同樂

2019-06-05 14:48

雙鴻出貨三星 Q3業績熱

2019-06-05 23:47

CCL廠5月營收 台光電20.25億、聯茂20.2億元

2019-06-05 16:25

泰鼎轉單效益 Q3發酵

2019-06-05 23:39

法人估6月營收將雙降 大立光股價跌停開出寫波段新低

2019-06-06 09:29

上月業績／瑞昱+8.9％ 義隆+7.9％

2019-06-05 23:48

麗豐董座：五年內營運持續成長

2019-06-05 17:18

花旗示警 大立光6月業績恐「雙減」

2019-06-05 23:31

端午變盤說 投顧押會漲

2019-06-06 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top