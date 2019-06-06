歷史經驗看端午變盤說 節後負報酬機率高但跌幅不大

2019-06-06 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據統計資料顯示，近10年端午節前後台股有變盤趨勢，端午節前一天漲跌機率各半，但節後首日上漲機率降至40%，群益長安基金經理人王耀龍表示，雖然節後指數負報酬機率高，不過跌幅並不大，短期走勢仍以震盪整理的機會較高；證券分析師張陳浩表示，新台幣匯率及外資動向是兩大觀察指標，預估大盤約在10,400點上下150點區間震盪。

根據統計，從2009年以來，端午節前一日上漲機率50%，平均跌幅0.34%；節後首日上漲機率40%，平均漲幅0.01%；節後五天上漲機率50%，平均漲幅0.01%；節後十天上漲機率30%，平均跌幅1.61%。

王耀龍表示，根據統計資料顯示，近10年端午節後台股有變盤的態勢，雖然指數負報酬機率高，不過跌幅並不大；6月是股東會召開密集期，不過不管是利多或利空都會提前反應，整體來看，電子股第3到第4季將進入產業旺季，有機會百花齊放。

王耀龍指出，現階段在美中貿易議題的不確定性仍將壓抑股市上檔空間下，短期走勢仍以震盪整理的機會為高，須待後續的利空出盡，或有突破性利多轉折發生下，才有回穩上行契機。

王耀龍表示，在配置方面，現階段建議可朝具高殖利率的成長股和不受貿易戰影響的民生消費和利基型傳產股進行配置。

張陳浩表示，端午變盤的說法主要是因為投資人擔心在放假期間，如果國際股市有大波動，將來不及反應，因此在操作上偏向保守觀望，目前在美中貿易戰不確定因素下，新台幣匯率止貶轉升及外資動向是兩大察指標，另外，官股券商近期來護盤明顯，但民進黨的初選則是一個變數，也須要密切觀察。

張陳浩指出，美國Fed釋出可能降息的訊息，對股市來說是一個利多，可望讓資金回流，回補標的將首推權值股，他分析，台股大盤指數在半年線有強勁支撐，目前反壓較大的是月線，但5日線及10日線則有支撐，預期大盤指數將在10,400點上下150點震盪。