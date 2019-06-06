5外資看台積電 4家喊買1家重申「中立」

2019-06-06 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台積電（2330）昨（5）日開股東會，外資花旗環球、瑞士信貸、摩根大通、摩根士丹利及滙豐最新報告中，除了摩根士丹利重申「中立」，其他4家仍基於先進製程而維持「買進」或「加碼」，但滙豐將目標價從295元降到271元。

此外，在台積電正式提到被華為砍單，此重點也被多家券商關注。

花旗最新維持台積電286元目標價，摩根大通275元，瑞信270元，摩根士丹利229元，這四家券商也都是華為風暴後砍價台積電的外資，滙豐則在確認股東會消息後下調台積電財測。

花旗維持偏高目標價，主要是對台積電財測較其他券商正面，雖台積電已表示被華為砍單，但花旗預估，台積電將公布的5、6月營收仍可望達到800億元，使第2季營收來到台積電財測高標的2,360億元（約76.5億美元，新台幣計算基準30.85元），其中大部分來自12吋和8吋產能挹注，也會帶動平均稼動率達到中高水準的70%。

花旗也預期，台積電下半年有不錯復甦，即使受貿易戰影響，第3季8吋廠還是有90%的稼動率，12吋略降，整體稼動率落在80%左右，至於第4季，若貿易戰升級使華為風暴擴散，台積電營收可能僅有持平或較第3季小幅增長表現，換算下半年營收約比上半年成長24%，年增4%。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪認為，美國進一步加徵大陸總值3,000億美元商品的關稅機率高，將影響台積電終端產品價格提高15~20%，也在一定程度壓抑下半年增幅。經瑞信重新調整預期，目前估台積電3、4季營收季增幅各17%、7%。

至於砍價的滙豐，同樣考量華為風險而下調財測，最新預測台積電今、明年每股純益（EPS）為13.1元、15.94元。