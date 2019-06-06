親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

史上最貴10大軍機！F-35才第8 這老爺機身價是它20倍

NBA／柯瑞飆47分無用！暴龍要回領先 林書豪首度上場

5外資看台積電 4家喊買1家重申「中立」

2019-06-06 11:54經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電（2330）昨（5）日開股東會，外資花旗環球、瑞士信貸、摩根大通、摩根士丹利及滙豐最新報告中，除了摩根士丹利重申「中立」，其他4家仍基於先進製程而維持「買進」或「加碼」，但滙豐將目標價從295元降到271元。

此外，在台積電正式提到被華為砍單，此重點也被多家券商關注。

花旗最新維持台積電286元目標價，摩根大通275元，瑞信270元，摩根士丹利229元，這四家券商也都是華為風暴後砍價台積電的外資，滙豐則在確認股東會消息後下調台積電財測。

花旗維持偏高目標價，主要是對台積電財測較其他券商正面，雖台積電已表示被華為砍單，但花旗預估，台積電將公布的5、6月營收仍可望達到800億元，使第2季營收來到台積電財測高標的2,360億元（約76.5億美元，新台幣計算基準30.85元），其中大部分來自12吋和8吋產能挹注，也會帶動平均稼動率達到中高水準的70%。

花旗也預期，台積電下半年有不錯復甦，即使受貿易戰影響，第3季8吋廠還是有90%的稼動率，12吋略降，整體稼動率落在80%左右，至於第4季，若貿易戰升級使華為風暴擴散，台積電營收可能僅有持平或較第3季小幅增長表現，換算下半年營收約比上半年成長24%，年增4%。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪認為，美國進一步加徵大陸總值3,000億美元商品的關稅機率高，將影響台積電終端產品價格提高15~20%，也在一定程度壓抑下半年增幅。經瑞信重新調整預期，目前估台積電3、4季營收季增幅各17%、7%。

至於砍價的滙豐，同樣考量華為風險而下調財測，最新預測台積電今、明年每股純益（EPS）為13.1元、15.94元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電5月底還強調財測不變，股東會卻提到被華為砍單，可能讓不少投資人感到驚訝。據大摩估算，華為貢獻台積電一成營收，以此推算，華為每砍單10%，台積電季營收便會減少1.5%，EPS 減3%。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
分享

台積電華為營收
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

歷史經驗看端午變盤說 節後負報酬機率高但跌幅不大

2019-06-06 11:58

金融族群抗跌有撐 個股再創波段新高

2019-06-06 11:11

景氣下滑、5月電子股營收欠佳 台股開盤下跌51.72點

2019-06-06 09:42

法人估6月營收將雙降 大立光股價跌停開出寫波段新低

2019-06-06 09:29

美股勁揚 法人：台股上攻需補量

2019-06-06 08:26

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:57

銀行准投資ETN 台股添活水

2019-06-06 02:02

鴻海成長1.2% 同期新高

2019-06-06 01:02

外資：權王除息行情有壓

2019-06-06 01:02

大立光5月營收淡 法人失望

2019-06-06 01:02

集保30歲 關心偏鄉學童

2019-06-06 00:36

端午變盤說 投顧押會漲

2019-06-06 00:36

成衣雙雄後市 外資不同調

2019-06-06 00:36

風電概念股受惠政策加持 買盤力挺

2019-06-06 00:36

外資賣、公股買 台股收復月線

2019-06-06 00:36

就市論勢／5G網通、電動單車 聚光

2019-06-05 23:49

逐筆交易 種子講師獲表揚

2019-06-05 23:39

ETF進步獎 三強出列

2019-06-05 23:39

花旗示警 大立光6月業績恐「雙減」

2019-06-05 23:31

三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

2019-06-05 20:13

誰都別想搶 大立光87歲創辦人控股放大絕

2019-06-05 17:20

台股收漲32.5點站上月線 三大法人賣超13.85億

2019-06-05 15:18

5月營收「雙率雙增」 12檔出列

2019-06-05 14:48

5G需求熱 IC設計族齊聲漲

2019-06-05 14:48

3尖兵法說行情 網通族同樂

2019-06-05 14:48

端午變盤？投顧：漲多於跌

2019-06-05 14:48

美股大漲 台股衝高挑戰月線反壓

2019-06-05 14:48

生技成資金避風港 晟德轉投資陸續收割

2019-06-05 14:41

營建營造類股逆勢飆漲 建築指數創新高

2019-06-05 14:33

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 13:41

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 13:39

貿易戰風暴擴大 打造持股免疫力

2019-06-05 13:37

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

大同盤中股價攻漲停 神秘買盤引發關注

2019-06-05 13:10

全球內需股出頭天 油價大跌美中ＧＤＰ都受惠

2019-06-05 12:41

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:39

端午節變盤？法人：台股上漲機率大於下跌

2019-06-05 12:03

美股道瓊大漲512點 台股勁揚逾百點後漲幅收斂

2019-06-05 11:45

國巨董座陳泰銘 看下半年景氣審慎保守

2019-06-05 11:17
看更多

熱門文章

三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

2019-06-05 20:13

第一個沒張忠謀的台積電股東會 五大重點看這裡

2019-06-05 16:35

鴻海5月營收逾3,842億元 月增1.2%

2019-06-05 19:53

亞資倍升目標價 旺宏樂

2019-06-05 14:48

大同盤中股價攻漲停 神秘買盤引發關注

2019-06-05 13:10

5月營收「雙率雙增」 12檔出列

2019-06-05 14:48

台積電：明年至少配10元現金股利

2019-06-05 14:48

台積電今年分二次配發10元股息 除息交易日6月24日

2019-06-05 15:19

華為風暴 台積暫緩南京廠擴產

2019-06-06 01:02

首篇報告出爐 花旗估大立光6月營收將「雙減」

2019-06-05 22:01

台積釋出展望保守 外資：6月除權息行情恐落空

2019-06-05 19:00

貿易戰衝擊 台積營運轉保守

2019-06-05 23:30

旺季效應加持 PA族群累計營收年成長可望轉正

2019-06-06 09:37

大立光5月營收淡 法人失望

2019-06-06 01:02

光陽新電動車曝光 不再致敬油電車外觀

2019-06-05 21:13

客戶需求減弱！大立光5月營收月增1% 6月估下滑

2019-06-05 15:38

風電概念股受惠政策加持 買盤力挺

2019-06-06 00:36

緯穎止跌回穩 守住300元關

2019-06-05 14:48

5G需求熱 IC設計族齊聲漲

2019-06-05 14:48

外資：權王除息行情有壓

2019-06-06 01:02

經濟解析／央行外匯存底新聞稿 透露了那些訊息？

2019-06-05 21:04

鴻海成長1.2% 同期新高

2019-06-06 01:02

選舉行情蠢動 這族群今股價強漲

2019-06-05 19:35

何麗梅：明年每季發股利 台積電是散戶最愛

2019-06-05 13:06

成衣雙雄後市 外資不同調

2019-06-06 00:36

南寶股價 半年翻倍

2019-06-05 14:48

台積電明年改每季配息 全年10元起跳

2019-06-06 00:23

商店街去年創史上最大虧損20億元 今年目標拚獲利

2019-06-06 09:52

台股收漲32.5點站上月線 三大法人賣超13.85億

2019-06-05 15:18

雙鴻股東會 今年賺一個股本目標不變

2019-06-05 14:47

潤泰新獲利豐卻用法定公積配息 關鍵在南山人壽

2019-06-05 13:40

3尖兵法說行情 網通族同樂

2019-06-05 14:48

雙鴻出貨三星 Q3業績熱

2019-06-05 23:47

CCL廠5月營收 台光電20.25億、聯茂20.2億元

2019-06-05 16:25

泰鼎轉單效益 Q3發酵

2019-06-05 23:39

法人估6月營收將雙降 大立光股價跌停開出寫波段新低

2019-06-06 09:29

上月業績／瑞昱+8.9％ 義隆+7.9％

2019-06-05 23:48

麗豐董座：五年內營運持續成長

2019-06-05 17:18

花旗示警 大立光6月業績恐「雙減」

2019-06-05 23:31

端午變盤說 投顧押會漲

2019-06-06 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top