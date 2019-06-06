華為禁令衝擊科技廠 大盤再度失守月線

2019-06-06 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



有小非農之稱的5月ADP就業數據創十年新低，令聯準會（Fed）降息又多一份證據，美股三大指數全數上漲，台股周四則開低震盪，反應景氣下滑疑慮，以及科技廠受華為禁令影響，5月營收表現不如預期，技術面失守月線。

道瓊指數昨日上漲0.82%，S&P 500指數上漲0.82%，那斯達克上漲0.64%，市場法人表示，美股在市場醞釀降息下持續反彈，惟降息的動作是對景氣的疑慮，僅是短多的氛圍而已，不宜預期太深

觀察台股三王走勢，股王大立光5月營收表現不如預期外，更預期6月營收將下滑，今（6）日早盤一度亮燈跌停，所幸在低接買盤承接下，午盤時跌幅收斂至3.7%，呈現開低走高格局。

台積電同樣受到華為禁令影響，南京廠產能利用率下降，可能放緩擴產腳步，股東會對後市展望保守，股價下跌1.5%；唯獨鴻海受惠營收表現亮眼，力守在平盤上方。

另外，受華為禁令影響的還有國巨，昨日股東會提到，美中貿易戰加劇，使得市況比原先想像更差，對未來景氣看法謹慎保守，股價出現明顯拉回，午盤前下挫逾3%。

元富投顧協理湯建源則指出，由於美國將於6月17日的公聽會中討論，尚未被課稅的3,250億美元之中國產品，是否也加徵25％關稅，如果川習會結果破局，美國將於7月中開徵關稅，恐使電子股旺季不旺，目前已有不少科技大廠針對後市展望轉趨保守。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，5月股價已有明顯修正，因此電子股賣壓都在可控制的範圍內，只要沒有更大利空消息，大盤都有機會止穩。