金融族群抗跌有撐 個股再創波段新高

2019-06-06 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股未延續5日轉強表現，加權指數今開低走低，力守年線，盤面上，電子權指股表現疲弱，資金轉進非電族群，其中，金融股較大盤抗跌，包括台企銀（2834）、台中銀、上海商銀等表現強勢，躍為市場焦點。

法人表示，政策護盤及短線搶短使得近期電子股股價出現跌深反彈，但因美中衝突升級到科技戰，對台灣資訊電子業衝擊大，資金對電子族群的拉抬力道無法延續，先前強勢的5G、PCB等中小型電子題材股出現輪跌態勢，而非電金族群如傳產內銷、生技、水泥、金融股等則較獲市場青睞。

金融族群方面，部分個股即使年初以來已有一段漲幅，股價位處高檔，但在買盤著眼於殖利率題材或是有避險的需求下，股價仍多有表現。盤中兆豐金漲逾1.9%，台中銀漲逾1.2%，開發金、台企銀、台新金、第一金、上海商銀、華南金等也較大盤抗跌。

進一步觀之，包括兆豐金、台中銀、台企銀、彰銀、元大金、華南金等銀行及金控股股價更創下波段新高。

兆豐金4月稅後純益27.58億元，主因旗下四大主要子公司兆豐銀、兆豐證、兆豐票與兆豐產險，累計前四個月純益突破百億，每股稅後純益（EPS）0.76元。在基本面做為股價後盾之下，買盤持續敲進，三大法人近十日買超25,142張，推升K線拉出長紅棒，呈突破區間盤整的態勢。

上海商銀也為法人青睞標的，三大法人近十日買超28,935張，股價守住短期均線之上。上海商銀2018年全年稅後淨利183.62億元，年增10.49%，每股稅後淨利3.37元、年增10.8%，在同業排名續居領先地位，歷年來獲利與配息率良好，今年配發現金股利2元。

其他如台企銀、玉山金等也有高殖利率或獲利成長的題材加持，股價後市表現可期。