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台新金獲利具成長動能 外資連日買單敲進

2019-06-06 10:39經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台新金（2887）今（6）日早盤由黑翻紅，盤中上漲約0.35%，外資連續5日買超，共計24,387張；在基本面，台新金控4月稅後純益12.5億元、年增11.6%，子公司台新銀行4月稅後純益11.1億元，較去年同期大幅成長30.6%，成為貢獻母公司獲利的動能引擎。

展望2019年，法人認為，在核心收益穩健、其他收益顯著成長、提存大減，且投資市場回溫，預期台新金將是少數今年獲利具雙位數成長動能的金控公司，另外，目前位在歷史本淨比中位數，尚未反應獲利顯著回升趨勢，因此，後續持續看好。

台新金控。報系資料照片
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