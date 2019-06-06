景氣下滑、5月電子股營收欠佳 台股開盤下跌51.72點

2019-06-06 09:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



有小非農之稱的5月ADP就業數據創十年新低，令美國聯準會（Fed）降息又多一份證據，美股三大指數全數上漲，台股周四則開低表現，反應景氣下滑及5月電子股營收欠佳疑慮，加權指數開在10,409點，下跌51.72點。

最新經濟數據推升市場降息預期，道瓊指數上漲0.82%，S&P 500指數上漲0.82%，那斯達克指數上漲0.64 %。

不過值得留意的是，川普政府將華為列入貿易黑名單，衝擊美國半導體供應商，手機射頻模組供應商Skyworks Solutions公開坦承受到影響， Skyworks下跌2.07%，由於美台股市連動關係大，需留意5G概念股走勢。

股王大立光5月營收表現不如預期外，更預期6月營收將下滑，早盤一度亮燈跌停，截至9時12分跌幅收斂至7%。台積電同樣受到華為禁令影響，南京廠產能利用率下降，可能放緩擴產腳步，股價下跌1.5%，惟鴻海受惠營收表現亮眼，早盤力守在平盤上方，表現氣盛。

類股方面，航運、觀光、金融、營建、貿易與生技站在多方，電子族群的資訊服務、半導體、通訊、光電、電腦以及紡織、汽車、水泥與塑化等站在空方。

市場法人表示，美股在市場預期Fed醞釀降息下持續震盪加劇，惟降息的動作是對景氣的疑慮，僅是短多的氛圍而已，不宜預期太深，台股則是在新台幣近期止貶走升，短線將有利多方運作，惟在全球消息面震盪之際，台股先以跌深反彈視之，操作上以政策面偏多的族群標的作為短線上的方向。