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三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

經濟解析／央行外匯存底新聞稿 透露了那些訊息？

2019-06-05 21:04經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行在外匯市場那雙「看不見的手」，在今日外匯存底新聞稿裡曝了光，而且還是央行主動揭露此事，外界非常好奇，央行過去對匯市的干預向來是敏感話題，此番是為了什麼，央行從避而不談，變成主動開誠布公？

央行今天在外匯存底新聞稿裡直接點出，央行5月進場調節，且方向就是進場賣美元，減緩新台幣貶值幅度，而此舉把央行外匯存底投資運用收益全度抵銷掉，是導致5月外匯存底減少的主要原因。

央行對匯市的調節，過去被市場視為「不能說的秘密」，關鍵主因，就是美國財政部半年一度的匯率報告，就算沒被美國視為匯率操縱國，即使是加入匯率操縱國的觀察名單，對央行而言，就是件麻煩事。

不過，大家別忘了，美國痛恨的匯率操縱，其實是其他國家藉由匯率貶值，取得出口競爭優勢，因此，阻止新台幣匯率升值這件事，其實才是美國最在意的「操縱」，若為阻止本國貨幣「貶值」，並不違背美國的利益。

另一方面，外界時常批評央行壓抑新台幣匯率，即使央行不斷發澄清稿解釋，多年來始終甩不掉外界「阻升不阻貶」的印象。

央行5月的新聞稿告訴我們，央行為了維持匯市秩序，進場賣出美元，這不是阻升，而是阻貶。

央行屢屢強調，新台幣匯率採管理浮動匯率制度，原則上由市場供需決定，但若有季節性或偶發性因素，導致市場有失序或過度波動之虞，央行本於職責，將進場調節匯市，維持市場相對穩定。

這句話聽起來很「八股」，卻是事實，美國總統川普5月初發文要對中國加徵關稅，熱錢隨即像潮水一般流出台灣，新台幣匯率如自由落底般下跌，美元買需大增，此時，市場重要的美元供給者：出口商，卻因為新台幣匯率貶勢確立而出現惜售風潮，市場超缺美元，央行自然得進場提供美元，避免市場失序、過度傾斜。

央行主動宣布5月在匯市的操作，不僅具有正當性，同時也能召告天下，「央行沒有阻升不阻貶」。

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