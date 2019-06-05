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將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

選舉行情蠢動 這族群今股價強漲

2019-06-05 19:35經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示未來有降息可能，激勵美股短線反彈，台股今（5）日順勢克服月線反壓，政策偏多的上緯投控（3708）等風電概念股，獲法人買盤敲進，股價同步走強，扮演盤面多方指標。

美中貿易戰干擾，全球經濟景氣成長疑慮加深，美股主要指數均跌落年線以下，Fed發揮即刻救援角色，企圖穩住多方信心；台股今日面臨上檔調節賣壓，終場僅收小紅，但順利站上月線，維持季線與年線間來回震盪格局。

本土大型券商表示，今日盤面上仍以非電子族群走勢相對穩健，其中，與選舉概念相關的風力發電、生技〈細胞療法〉，以及官股相關金融等，較不受美中貿易戰影響，以及外資調節賣壓，也是內資比較可以著墨的標的，仍為短線多方較能著墨的重心。

距離明年初總統大選僅剩約7個月時間，小英政府積極推動的五加二產業相關族群，成為市場資金關注焦點，隨離岸風電建置陸續發包，風電族群股價相對有撐，今日包括亞力、世紀鋼、華城、上緯投控等個股，股價大多創下5月以來新高。

世紀鋼日前與全球離岸風電廠商沃旭能源公司簽署大彰化東南及西南風場計畫81支水下基礎基樁合約，法人預計目前完成的離岸風電合約總金額達數百億元，自今年第3季起挹注業績，股價近月打完底部後重登季線關卡。

積極切入風電領域的華城、亞力兩檔重電股，近日也獲外資買盤持續挹注，逆勢創下今年新高，法人認為，在選舉行情蠢蠢欲動下，未來股價欲小不易。

離岸風電台股
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