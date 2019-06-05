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台積釋出展望保守 外資：6月除權息行情恐落空

2019-06-05 19:00經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美股4日大漲，外資卻調節台股，並因股東會變數而賣超台積電（2330）2,526張，外資法人認為，台積電董事長劉德音未透露財測是否修正，但提到貿易戰讓景氣變得不明，較保守的看法恐使股價維持弱勢，6月底的填息路拉長；不過好消息是台積電明年股利會優於今年，過度下跌將有殖利率支撐。

外資法人直言，台積電今天在「打太極」，因為貿易戰變數大，劉德音選擇語帶模糊取代精確預測，市場還是看不清。不過，相對於上次法說會的信心，今天說法較保守也令人聯想近期市場下修台積電財測，7月法說會恐要有不好的準備。

外資進一步提到，劉德音談到貿易戰讓短期能見度降低，及「希望」下半年好轉的說法，均讓人感到保守。而台積電過去很少「看不清」方向，足見貿易戰的變化太快。

也因為台積電沒肯定回答，外資估計，短期股價還是趨弱，反彈有限，不過下檔也不會太深，因為台積電已下跌一段，而為提振市場信心，今天財務長何麗梅還特別提到明年配息改為季配息，總股利不低於今年，直擊長期投資人的心，「從台積電開始加發現金，就一直很得長投型外資青睞，現在還是管用。」

日前亞系外資估算，台積電充分反映美中貿易戰的最差情況，可能跌到200到210元，殖利率提高到4.5%左右，可視為支撐價位。另外據歐美系外資預期，明年台積電總股利若高於今年，最低可能為10.5元，最高上探12至13元。

另一家亞系外資則認為，台積電選擇7月才說明景氣，應是美中G20會面的變數多，雖多數機構已預期「破局」，但仍不排除重修舊好。而投資市場向來不喜歡不確定性，因此買盤短期應不會啟動積極承接，使6月底的除權息行情看淡。

台積電今天開股東會，受到市場關注。報系資料照
台積電今天開股東會，受到市場關注。報系資料照
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台積電貿易戰
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