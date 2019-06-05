寬宏藝術 今年配發2元現金股利、1元股票股利

2019-06-05 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



藝文展演主辦業者寬宏藝術（6596）於今（5）日召開2019年股東常會，會中承認2018年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利2元，股票股利1元，每股股利達3元。

寬宏藝術每股配發現金股利2元，其中包括盈餘配發每股1.12元，另以資本公積配發每股0.88元，以今日收盤價56.8元計算，現金殖利率為3.5％，股東會同時通過配發股票股利1元，合計配發股利3元，配發率逾100％。並訂定6月29日為除息基準日，預計7月12日發放現金股利。

寬宏藝術表示，公司維持一貫股利政策的穩定性，將營運利潤全數回饋股東，並採取高配發現金股利及股票股利並行之政策，自2017年以來每年皆發放至少3元以上的股利（2017年配發現金股利2元、股票股利1元，每股股利3元；2018年配發現金股利3.5元、股票股利1元，每股股利達4.5元），連續三年配發率都超過100％，為高殖利率及高配發率概念股。

寬宏藝術進一步指出，公司今年演唱會/音樂劇主辦場次將超過50場，每個月平均會有2-3場的萬人以上場次大型演出，預期今年每季的合併營收表現相較去年將更為穩定，且由於門票預售的情況良好，加上今年公司自辦展覽的口碑與人氣均佳，亦對毛利率提升有明顯助益。

寬宏藝術今年第1季合併營收2.7億元，稅後淨利3100萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.22元，在合併營收與去年同期相當下，稅後淨利與EPS較去年同期分別成長50.1與50.62％；第1季毛利率達33％，則較去年全年的21％增加12個百分點。

寬宏藝術在上半年已陸續主辦逾10場的萬人以上大型演唱會後，第3季（7-8月）將演出長達19場的百老匯音樂劇「獅子王」，第4季（11月）則有2場費玉清告別演唱會，亦有其他大型演唱會陸續規畫中；而在藝文展覽部分，公司預計於暑假期間在全台推出11個展覽，包括與知名貼圖合作的「懶得"鳥"你特展」，以及全新的自製展「侏羅紀X恐龍水世界」等，總計今年主辦展覽活動亦可望突破20場，在穩定的展演活動及商品銷售表現佳的情況下，全年營運表現可望優於去年。