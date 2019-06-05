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中信證券搶攻電子交易 推出數位通路新戶優惠

2019-06-05 15:13經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中國信託綜合證券為持續擴大電子交易客群，今（5）日宣布推出「忙碌腳步　輕鬆開戶」活動，民眾使用APP開立數位通路電子交易帳戶，即可獲得限量LINEPoints 100點，透過電子交易下單、推薦好友開戶交易，最高更可累計獲得LINE Points 900點，鼓勵民眾多加利用中國信託證券便利的數位金融服務。

據台灣證券交易所統計，去（2018）年全券商電子交易比重達六成，中信證券積極響應主管機關金融科技發展政策，電子交易比重已達七成，超越市場平均表現。中信證券的「中信服務讚」APP提供線上開戶、簽署契約書等e化服務，投資人三步驟、五分鐘即輕鬆完成證券電子交易帳戶申請，開戶後還可體驗「中信亮點」APP的「買點雷達」、「歷史回測」、「e指停利」三大突破性功能，滿足看盤下單的所有需求。中信證券表示，本次推出開戶交易送LINEPoints活動搶攻電子交易客群，期望電子交易比重再創新高。

中信證券說，即日起至今年7月31日止，民眾使用「中信服務讚」APP點選「數位通路」，成功開立證券電子交易帳戶即獲得限量LINEPoints 100點，下單滿額最高再送限量LINE Points 500點。此外，每推薦一位好友開戶成功可獲得LINEPoints 50點（上限150點），好友成功交易一筆臺股再拿LINEPoints 50點（上限150點），最高總計獲得LINEPoints 900點。

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