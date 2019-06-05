親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

法西斯前奏？ 讓真相死亡的四種政客話術

充電優化、全螢幕截圖…蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

東哥股東會通過現金股利2元 現金殖利率5％

2019-06-05 13:14經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

遊艇製造商東哥遊艇（8478）今（5）日召開股東會，會中承認2018年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利2元，以昨日收盤參考價39.5計算，現金殖利率為5％。

東哥表示，去年致力於營運策略的調整，包括開發新船型、增加代理小尺寸遊艇品牌、積極拓展自有銷售通路並擴大維修服務，加上二手庫存船去化暢旺，營收獲利同步提升，全年合併營收近40億元，稅後淨利3.6億元，分別較2017年成長9%及31%，每股稅後純益（EPS）3.85元。今日股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利2元，配發率逾五成。

東哥表示，公司自有品牌Ocean Alexander（OA）累積經營全球40年之經驗，在佈局銷售及製造大尺寸遊艇已具備深厚產業知識及生產技術，並與全球第一大遊艇代理商MarineMax長期聯手合作鞏固美國大型遊艇之市場份額。依據權威遊艇雜誌ShowBoats International之調查中，OA已連續四年獲得78英呎以上遊艇製造商的前十名殊榮；也代表OA成功提升至全球定位並展現價值，有效區隔同業所採取削價競爭之營運模式。

在去年所推出90呎新款遊艇上市後獲得市場熱烈回響，產品組合的調整與擴產將是今、明兩年的重點，除增加小型遊艇品牌代理外，東哥將加速新產品推出週期，預計未來每年都有新船型問世，且涵蓋中小尺寸與更大尺寸豪華遊艇，提供多元及完整的遊艇產品線，滿足不同客戶需求。

同時，搭配未來多款新船型陸續問市，今年更將正式重返歐洲新市場，提早布局新的成長動能。

擴產進度方面，高雄第三工廠的廠房改良工程已完成並已遷入投產。今年將進行小港舊廠區改建工程，預計2020年上半年完成，產能將逐步增加，待產能全開可望倍增產量，使產品線配置更具彈性，搭配自有通路布建及多元業務佈局，逐步展現營運調整策略效益。

展望2019全年，目前累計在手訂單創新高，金額逾9,000萬美元，在手訂單的交期已排至2020年，其中預計今年年底前將有15艘遊艇交船，超越去年14艘總銷售量。

東哥已排定多場海外參展時程，在5月澳洲黃金海岸國際遊艇展之後，計畫參加9月歐洲坎城、摩納哥與11月美國羅德岱堡國際遊艇展等大展，以及各地區域性船展；其中公司首次至歐洲參展，對拓展歐洲市場效益正面可期。

預期新產能、新船型、新市場可望在2020年帶來新的成長高峰。

遊艇
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:39

貿易戰風暴擴大 打造持股免疫力

2019-06-05 13:37

大同盤中股價攻漲停 神秘買盤引發關注

2019-06-05 13:10

端午節變盤？法人：台股上漲機率大於下跌

2019-06-05 12:03

國巨董座陳泰銘 看下半年景氣審慎保守

2019-06-05 11:17

全球內需股出頭天 油價大跌美中ＧＤＰ都受惠

2019-06-05 12:41

劉德音：台積電是中長期好投資標的

2019-06-05 10:12

偏光片雙雄 早盤齊力上攻

2019-06-05 09:52

蘋概三王領軍 台股早盤一度漲逾百點

2019-06-05 09:32

美股道瓊大漲512點 台股勁揚逾百點後漲幅收斂

2019-06-05 11:45

台股6月法人作帳 聚焦績優權值股

2019-06-05 11:02

傳美國商務部來台調查台積電 劉德音鄭重否認

2019-06-05 10:08

台積電股東會登場 雙首長處女秀股價大漲

2019-06-05 09:13

美股四大指數強彈 台股開盤上漲68.38點

2019-06-05 09:06

多事之秋 特別股可為資產避風港

2019-06-05 08:31

就市論勢／生技、高速傳輸 題材熱

2019-06-04 23:48

業績雙升股 盤面焦點

2019-06-04 23:47

南亞科 攀四個月高點

2019-06-04 23:47

聯發科、旺宏 外資喊買

2019-06-04 23:47

法人作帳 PCB族群逆勢反彈

2019-06-04 23:47

台股目標指數 花旗砍至10,400

2019-06-04 23:37

台股量縮 面臨年線保衛戰

2019-06-04 23:37

台股量縮 這兩檔高價傳產股強漲吸睛

2019-06-04 17:52

買超僅一日行情？鴻海、台積電居外資賣超前三、四名

2019-06-04 17:18

台股連續兩天低量 投顧：6月指數打底機率大

2019-06-04 16:31

三王齊挫台股收跌70.95點 三大法人賣超70.71億

2019-06-04 15:14

IC設計 股價秀4塊肌

2019-06-04 14:34

台股尖牙供應鏈 停看聽

2019-06-04 14:34

蘋概3王挫 台股反彈休兵跌74點

2019-06-04 14:34

外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48

三巨頭領跌 台股下跌70點收10,429點失守月線

2019-06-04 13:47

證交所股東會 6月14日舉行

2019-06-04 13:22

大同條款上路 虹冠電成為第一家經營權易主上市公司

2019-06-04 12:42

大立光5月營收看增 外資賣壓衝擊市值跌破5,000億

2019-06-04 12:37

美科技股重挫 台股蘋果三王承壓今日多在平盤下震盪

2019-06-04 12:17

公股銀200億元尚未上膛 操盤手因應貿易戰這樣做

2019-06-04 12:13

IC設計族群續熱 立積盤中漲逾3%

2019-06-04 12:04

看好兩大受惠題材 外資喊買聯發科目標價上看415元

2019-06-04 11:18
看更多

熱門文章

外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48

聯發科、旺宏 外資喊買

2019-06-04 23:47

後張忠謀時代首場股東會 台積電股東最想知道這些事

2019-06-04 15:48

台股量縮價跌 法人預期：反彈格局不變

2019-06-04 16:40

台積電股東會登場 雙首長處女秀股價大漲

2019-06-05 09:13

亞資升目標價至415元 聯發科淡定

2019-06-04 14:34

業績雙升股 盤面焦點

2019-06-04 23:47

三巨頭領跌 台股下跌70點收10,429點失守月線

2019-06-04 13:47

台股量縮 這兩檔高價傳產股強漲吸睛

2019-06-04 17:52

大江5月營收不如預期 股價大跌

2019-06-04 23:42

買超僅一日行情？鴻海、台積電居外資賣超前三、四名

2019-06-04 17:18

法人作帳 PCB族群逆勢反彈

2019-06-04 23:47

IC設計 股價秀4塊肌

2019-06-04 14:34

國巨股東會通過配息45元 陳泰銘看未來景氣：謹慎保守

2019-06-05 11:00

南亞科 攀四個月高點

2019-06-04 23:47

5月營收／穩懋＋8% 宏捷科＋24%

2019-06-04 23:45

三王齊挫台股收跌70.95點 三大法人賣超70.71億

2019-06-04 15:14

台股量縮 面臨年線保衛戰

2019-06-04 23:37

傳美國商務部來台調查台積電 劉德音鄭重否認

2019-06-05 10:08

台股連續兩天低量 投顧：6月指數打底機率大

2019-06-04 16:31

中資出清股票賣壓 大同帶量重挫

2019-06-04 15:43

雙鴻攻5G商轉 股東會明登場

2019-06-04 14:28

劉德音：台積電是中長期好投資標的

2019-06-05 10:12

和碩攜手英商 搶攻AR

2019-06-04 23:51

信邦 營收連三月創高

2019-06-04 23:40

儒鴻、遠東新 四檔吸睛

2019-06-04 23:55

多事之秋 特別股可為資產避風港

2019-06-05 08:31

美股道瓊大漲512點 台股勁揚逾百點後漲幅收斂

2019-06-05 11:45

台股目標指數 花旗砍至10,400

2019-06-04 23:37

台股尖牙供應鏈 停看聽

2019-06-04 14:34

5G訂單上門 雍智蓄勢待發

2019-06-04 14:28

IATA推新制 元太受惠

2019-06-04 23:42

基亞 搶食陸細胞治療大餅

2019-06-04 23:44

日盛鐘國忠：台股短線指數區10,200~10,600

2019-06-04 14:24

大股東7／25召開股臨會 虹冠電經營權變天？

2019-06-04 14:28

訊聯合作申請連3發 股價喜洋洋

2019-06-04 14:34

金管會要求陸資龍峰持股限期出清 大同股價跌破20元

2019-06-04 19:12

聯亞5月營收 大增22%

2019-06-04 23:41

和大、國泰金 選長天期

2019-06-04 23:55

晶睿 上月營收寫次高

2019-06-04 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top