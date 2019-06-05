東哥股東會通過現金股利2元 現金殖利率5％

2019-06-05 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



遊艇製造商東哥遊艇（8478）今（5）日召開股東會，會中承認2018年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利2元，以昨日收盤參考價39.5計算，現金殖利率為5％。

東哥表示，去年致力於營運策略的調整，包括開發新船型、增加代理小尺寸遊艇品牌、積極拓展自有銷售通路並擴大維修服務，加上二手庫存船去化暢旺，營收獲利同步提升，全年合併營收近40億元，稅後淨利3.6億元，分別較2017年成長9%及31%，每股稅後純益（EPS）3.85元。今日股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利2元，配發率逾五成。

東哥表示，公司自有品牌Ocean Alexander（OA）累積經營全球40年之經驗，在佈局銷售及製造大尺寸遊艇已具備深厚產業知識及生產技術，並與全球第一大遊艇代理商MarineMax長期聯手合作鞏固美國大型遊艇之市場份額。依據權威遊艇雜誌ShowBoats International之調查中，OA已連續四年獲得78英呎以上遊艇製造商的前十名殊榮；也代表OA成功提升至全球定位並展現價值，有效區隔同業所採取削價競爭之營運模式。

在去年所推出90呎新款遊艇上市後獲得市場熱烈回響，產品組合的調整與擴產將是今、明兩年的重點，除增加小型遊艇品牌代理外，東哥將加速新產品推出週期，預計未來每年都有新船型問世，且涵蓋中小尺寸與更大尺寸豪華遊艇，提供多元及完整的遊艇產品線，滿足不同客戶需求。

同時，搭配未來多款新船型陸續問市，今年更將正式重返歐洲新市場，提早布局新的成長動能。

擴產進度方面，高雄第三工廠的廠房改良工程已完成並已遷入投產。今年將進行小港舊廠區改建工程，預計2020年上半年完成，產能將逐步增加，待產能全開可望倍增產量，使產品線配置更具彈性，搭配自有通路布建及多元業務佈局，逐步展現營運調整策略效益。

展望2019全年，目前累計在手訂單創新高，金額逾9,000萬美元，在手訂單的交期已排至2020年，其中預計今年年底前將有15艘遊艇交船，超越去年14艘總銷售量。

東哥已排定多場海外參展時程，在5月澳洲黃金海岸國際遊艇展之後，計畫參加9月歐洲坎城、摩納哥與11月美國羅德岱堡國際遊艇展等大展，以及各地區域性船展；其中公司首次至歐洲參展，對拓展歐洲市場效益正面可期。

預期新產能、新船型、新市場可望在2020年帶來新的成長高峰。