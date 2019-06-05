國巨陳泰銘保守看未來景氣 庫藏股會在適當時機考慮

2019-06-05 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



被動元件族群股東會今（5）日登場，國巨（2327）、奇力新、智寶、凱美及禾伸堂等都在同一日舉辦股東會，國巨董事長陳泰銘表示，美中貿易戰的衝擊加大程度超出業界預期，今年5月的情況比原本的想像還差，因此謹慎保守看待未來景氣。

國巨今日股價以高盤開出，早盤以268元開高，一度拉升至271元，但在賣壓加重下盤中翻黑，下滑至263元，下跌0.5元；凱美、智寶、奇力新股價力守紅盤之上；禾伸堂也出現紅翻黑的走勢，早盤以98元開高，盤中拉升至98.3元，之後則是翻黑下滑至96.4元，下跌0.1元。

國巨股東會通過去年度現金股利45元，股東關心未來的股利政策，是否可以半年發放一次，另外，也有股東提出是否再實施庫藏股等問題，陳泰銘表示，有關股利發放時間部分，明年股東會可以討論，至於庫藏股則會在適當時機考慮。

股東也關心下半年和明年營運展望，陳泰銘說，貿易戰影響下游的信心相當巨大，去年未開打前，市況一片光明，從應用、市場信心、新產品發展都是非常旺盛，但從去年8~9第4季開始，貿易戰衝擊加劇，且超出很多人的意料之外，今年5月情況比原本想像的還要差，因此對於景氣是謹慎保守看待。