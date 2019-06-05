端午節變盤？法人：台股上漲機率大於下跌

2019-06-05 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股。 報系資料照 分享 facebook 台股流傳著「節氣變盤」說，隨時序來到端午節前夕，近期成交量萎縮在千億之下，觀望氣氛濃厚。展望端午節後台股走向，法人認為，上漲機率大於下跌，不過是弱勢反彈還是強力反攻有待觀察，看好電子跌深反彈、金融、內需等族群。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股從多面向分析，除了降息資金行情有望帶動的反彈之外，還有貿易戰的利空鈍化，目前尚未在有進一部消息釋出，另外5月外資大賣1,400多億元，八大官股行庫買超258億元，預期在10,200關卡有政策底，預期6月上旬並沒有在破底的危機，在失望的賣壓下，6月15日前的反彈是可以安心期待的，預期上漲機率大於下跌。

兆豐國際投顧指出，由於加權指數尚未反彈到季線，由於此波不僅跌急也跌兇，跌了超過800點的空間，根據高低點估算，目前還不能說反彈滿足，預期仍有空間續漲，不過是到底是弱勢反彈還是強力反攻則有待觀察。

由於量先價行，後續還是要看量能是否回來，加上預期降息的市場心理可能會越來越長，因此認為台股沒道理在走弱，後續若不破10日線，在壓回測試後，顯示萬點有撐，若有追價反彈配上國際股市助攻，可望呈現盤堅格局。

在看好類股方面，法人點名電子跌深反彈，包含TWS展以及5月營收表現佳的個股；外銷股在毛利率、匯差下有好表現；在內需方面，看好選舉概念股、風電、資產、營建、綠能、生技、遊戲、觀光等、金融股受惠殖利率和評價也持續看好，另外還有低價股、零組件等。