親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

法西斯前奏？ 讓真相死亡的四種政客話術

充電優化、全螢幕截圖…蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

端午節變盤？法人：台股上漲機率大於下跌

2019-06-05 12:03經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台股。 報系資料照
台股。 報系資料照
分享
台股流傳著「節氣變盤」說，隨時序來到端午節前夕，近期成交量萎縮在千億之下，觀望氣氛濃厚。展望端午節後台股走向，法人認為，上漲機率大於下跌，不過是弱勢反彈還是強力反攻有待觀察，看好電子跌深反彈、金融、內需等族群。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股從多面向分析，除了降息資金行情有望帶動的反彈之外，還有貿易戰的利空鈍化，目前尚未在有進一部消息釋出，另外5月外資大賣1,400多億元，八大官股行庫買超258億元，預期在10,200關卡有政策底，預期6月上旬並沒有在破底的危機，在失望的賣壓下，6月15日前的反彈是可以安心期待的，預期上漲機率大於下跌。

兆豐國際投顧指出，由於加權指數尚未反彈到季線，由於此波不僅跌急也跌兇，跌了超過800點的空間，根據高低點估算，目前還不能說反彈滿足，預期仍有空間續漲，不過是到底是弱勢反彈還是強力反攻則有待觀察。

由於量先價行，後續還是要看量能是否回來，加上預期降息的市場心理可能會越來越長，因此認為台股沒道理在走弱，後續若不破10日線，在壓回測試後，顯示萬點有撐，若有追價反彈配上國際股市助攻，可望呈現盤堅格局。

在看好類股方面，法人點名電子跌深反彈，包含TWS展以及5月營收表現佳的個股；外銷股在毛利率、匯差下有好表現；在內需方面，看好選舉概念股、風電、資產、營建、綠能、生技、遊戲、觀光等、金融股受惠殖利率和評價也持續看好，另外還有低價股、零組件等。

台股降息端午節
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

劉德音：台積電下半年營運優於去年 一季比一季好

2019-06-05 12:44

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 13:41

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:39

貿易戰風暴擴大 打造持股免疫力

2019-06-05 13:37

大同盤中股價攻漲停 神秘買盤引發關注

2019-06-05 13:10

國巨董座陳泰銘 看下半年景氣審慎保守

2019-06-05 11:17

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 13:39

全球內需股出頭天 油價大跌美中ＧＤＰ都受惠

2019-06-05 12:41

劉德音：台積電是中長期好投資標的

2019-06-05 10:12

偏光片雙雄 早盤齊力上攻

2019-06-05 09:52

蘋概三王領軍 台股早盤一度漲逾百點

2019-06-05 09:32

美股道瓊大漲512點 台股勁揚逾百點後漲幅收斂

2019-06-05 11:45

台股6月法人作帳 聚焦績優權值股

2019-06-05 11:02

傳美國商務部來台調查台積電 劉德音鄭重否認

2019-06-05 10:08

台積電股東會登場 雙首長處女秀股價大漲

2019-06-05 09:13

美股四大指數強彈 台股開盤上漲68.38點

2019-06-05 09:06

多事之秋 特別股可為資產避風港

2019-06-05 08:31

就市論勢／生技、高速傳輸 題材熱

2019-06-04 23:48

業績雙升股 盤面焦點

2019-06-04 23:47

南亞科 攀四個月高點

2019-06-04 23:47

聯發科、旺宏 外資喊買

2019-06-04 23:47

法人作帳 PCB族群逆勢反彈

2019-06-04 23:47

台股目標指數 花旗砍至10,400

2019-06-04 23:37

台股量縮 面臨年線保衛戰

2019-06-04 23:37

台股量縮 這兩檔高價傳產股強漲吸睛

2019-06-04 17:52

買超僅一日行情？鴻海、台積電居外資賣超前三、四名

2019-06-04 17:18

台股連續兩天低量 投顧：6月指數打底機率大

2019-06-04 16:31

三王齊挫台股收跌70.95點 三大法人賣超70.71億

2019-06-04 15:14

IC設計 股價秀4塊肌

2019-06-04 14:34

台股尖牙供應鏈 停看聽

2019-06-04 14:34

蘋概3王挫 台股反彈休兵跌74點

2019-06-04 14:34

外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48

三巨頭領跌 台股下跌70點收10,429點失守月線

2019-06-04 13:47

證交所股東會 6月14日舉行

2019-06-04 13:22

大同條款上路 虹冠電成為第一家經營權易主上市公司

2019-06-04 12:42

大立光5月營收看增 外資賣壓衝擊市值跌破5,000億

2019-06-04 12:37

美科技股重挫 台股蘋果三王承壓今日多在平盤下震盪

2019-06-04 12:17

公股銀200億元尚未上膛 操盤手因應貿易戰這樣做

2019-06-04 12:13
看更多

熱門文章

外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48

聯發科、旺宏 外資喊買

2019-06-04 23:47

後張忠謀時代首場股東會 台積電股東最想知道這些事

2019-06-04 15:48

台股量縮價跌 法人預期：反彈格局不變

2019-06-04 16:40

台積電股東會登場 雙首長處女秀股價大漲

2019-06-05 09:13

亞資升目標價至415元 聯發科淡定

2019-06-04 14:34

業績雙升股 盤面焦點

2019-06-04 23:47

三巨頭領跌 台股下跌70點收10,429點失守月線

2019-06-04 13:47

台股量縮 這兩檔高價傳產股強漲吸睛

2019-06-04 17:52

大江5月營收不如預期 股價大跌

2019-06-04 23:42

買超僅一日行情？鴻海、台積電居外資賣超前三、四名

2019-06-04 17:18

法人作帳 PCB族群逆勢反彈

2019-06-04 23:47

IC設計 股價秀4塊肌

2019-06-04 14:34

國巨股東會通過配息45元 陳泰銘看未來景氣：謹慎保守

2019-06-05 11:00

南亞科 攀四個月高點

2019-06-04 23:47

5月營收／穩懋＋8% 宏捷科＋24%

2019-06-04 23:45

三王齊挫台股收跌70.95點 三大法人賣超70.71億

2019-06-04 15:14

台股量縮 面臨年線保衛戰

2019-06-04 23:37

傳美國商務部來台調查台積電 劉德音鄭重否認

2019-06-05 10:08

台股連續兩天低量 投顧：6月指數打底機率大

2019-06-04 16:31

中資出清股票賣壓 大同帶量重挫

2019-06-04 15:43

雙鴻攻5G商轉 股東會明登場

2019-06-04 14:28

劉德音：台積電是中長期好投資標的

2019-06-05 10:12

和碩攜手英商 搶攻AR

2019-06-04 23:51

信邦 營收連三月創高

2019-06-04 23:40

儒鴻、遠東新 四檔吸睛

2019-06-04 23:55

多事之秋 特別股可為資產避風港

2019-06-05 08:31

美股道瓊大漲512點 台股勁揚逾百點後漲幅收斂

2019-06-05 11:45

台股目標指數 花旗砍至10,400

2019-06-04 23:37

台股尖牙供應鏈 停看聽

2019-06-04 14:34

5G訂單上門 雍智蓄勢待發

2019-06-04 14:28

IATA推新制 元太受惠

2019-06-04 23:42

基亞 搶食陸細胞治療大餅

2019-06-04 23:44

日盛鐘國忠：台股短線指數區10,200~10,600

2019-06-04 14:24

大股東7／25召開股臨會 虹冠電經營權變天？

2019-06-04 14:28

訊聯合作申請連3發 股價喜洋洋

2019-06-04 14:34

金管會要求陸資龍峰持股限期出清 大同股價跌破20元

2019-06-04 19:12

聯亞5月營收 大增22%

2019-06-04 23:41

和大、國泰金 選長天期

2019-06-04 23:55

晶睿 上月營收寫次高

2019-06-04 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top