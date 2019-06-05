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國巨董座陳泰銘 看下半年景氣審慎保守

2019-06-05 11:17經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
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被動元件大廠國巨（2327）於今（5）日召開股東會，國巨董事長陳泰銘表示，在美中貿易戰還沒開打前，可謂一片光明，但目前美中貿易戰兩邊互不相讓，對產業不是好現象，也對於消費信心影響巨大，情況比想像中差，因此他對於下半年景氣持審慎保守態度。

國巨也提到，目前該公司庫存水準大約是五個月左右，稼動率約三到四成，後續希望庫存可以降到四個月水位。對於擴產計畫，陳泰明指出，仍會擴增高階產能，並沒有停下來，因為優化產品組合是該公司既有政策，但對於一般品，配合庫存調整，腳步會有些放緩。

小股東也問及國巨兩岸的產能分布，該公司說，現階段大陸產能占總產能的比重，約七成到七成五，台灣則占約三成，還算能因應客戶的需求。

關於華為議題，陳泰銘回應，華為是國巨的大客戶之一，涵蓋手機與基站等應用，而該公司在手機應用的市占率高，如果是整個市場需求往下掉，所有的零件供應商都無法倖免，但如果市場需求仍在，只是有拉貨需求的廠商例如從A換成B，那麼都還是該公司的客戶。

國巨今日股東會約有近百名股東參與，有多位小股東發言建議公司能再次實施庫藏股，或是改為半年發放一次股利。陳泰銘則回應，是否改為半年發放一次股利，或許可等明年討論，審慎考慮。至於庫藏股的實施與否，也會在適當時機慎重考慮。

而被問到郭台銘參選總統，陳泰銘則說，他很勇敢，也願意承擔國家責任。

國巨股東會由陳泰銘主持，約歷時一個多小時結束。

股東會國巨華為
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