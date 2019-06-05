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月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？ 友笑「白痴」

偏光片雙雄 早盤齊力上攻

2019-06-05 09:52經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

明基材董座陳建志 （本報系資料庫）
明基材董座陳建志 （本報系資料庫）
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偏光片雙雄明基材（8215）和誠美材（4960），今（5）日早盤雙雙在台股大盤開紅激勵下，展現上漲力道。明基材最高一度漲至24.5元，可望連漲五個交易日，重新站上月線，直朝收復季線邁進，5日線和10日線由黑翻紅，呈向上成長；誠美材近期股價逐步回溫，延續氣勢開高，盤中最高來到9.46元，收復月線。

籌碼面來看，明基材近期獲得外資作多，截至昨日，外資連四買，持股比例提升至10.9%，為近三個月高點；自營商轉買為賣，形成土洋對作。誠美材歷經外資連九賣後，外資昨和自營商同步轉買，替其股價添支撐。

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