蘋概三王領軍 台股早盤一度漲逾百點

2019-06-05 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美股示意圖。 路透 分享 facebook 美股周二大漲，道瓊工業指數飆漲512.4點，激勵台股今 （5）日早盤反彈開高，指數跳空以10,497.5點開出，上漲68.38點，一度衝達10,541.29點，大漲112.17點，蘋概三王成為領軍指標，台積電（2330）、大立光、鴻海股價齊揚，跌深及營收表現佳的個股也有表現，但指數開高衝高後漲勢略有收斂。

聯準會（Fed）主席鮑爾改口說對降息持開放態度，激勵美股周二創下1月以來最大漲幅，道瓊工業指數大漲512.4 點，漲幅 2.06%，收在 25,332.18 點；那斯達克指數收漲194.10 點，漲幅 2.65%，收在 7,527.12 點；S&P 500指數收漲58.82 點，漲幅 2.14%，收 2,803.27 點；費城半導體指數收漲 54.74 點，漲幅 4.21%，收 1,355.26 點。

美股大漲激勵台股今日開高走高，早盤一度大漲逾百點，指數再站上10,500點之上，盤面上以蘋概三王領軍，召開股東會的台積電以238元開高，盤中漲幅1.28%，股王大立光以3,780元開高，盤中漲幅2.45%，鴻海也是開高，以72.5元開出，盤中漲幅1.25%，同時帶動鴻家軍的漲勢。

被動元件的國巨今日也是召開股東會，早盤股價上揚，另外，跌深股及營收表現佳的股也是盤面上的亮點，聯發科5G題材下股價持續走高；大盤指數開高走高，一度推升至10,541.29點，大漲112.17點，不過，逢高似仍有賣壓，壓抑指數漲幅收斂。