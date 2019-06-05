美股四大指數強彈 台股開盤上漲68.38點

2019-06-05 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 台股今（5）日開盤指數10,497.50點，上漲68.38點，美股收盤大漲，投資人今日還是聚焦在台積電（2330）股東會及大立光5月營收的內容，對盤勢帶來的影響性。

在Fed主席暗示「必要時可能降息」，以及墨西哥、中國大陸紛紛表示，與美摩擦應透過談判找到共識，使市場解讀貿易摩擦趨緩；美股四大指數強彈，漲幅介於2.06%至4.21%。

其中，指標股Tesla試圖止跌，漲逾8%，AMD、NVIDIA股價漲逾6%，帶動科技股漲幅領先。

群益投顧表示，在外資之前連17日賣超後，外資賣壓明顯縮減，新台幣匯率也持續出現止貶回升契機。

今日召開股東會的台積電先前股價大跌，台積電今年將配息8元，殖利率在本波最低點處227元，殖利率來到3.5%，也成為市場關注焦點。貿易戰情勢仍不明朗，台股偏弱整理機率高，留意12日線10,393點能否守穩，否則短線反彈恐又結束。

日盛投顧說，櫃買市場昨日價跌量增呈現背離走勢，目前仍觀察10日均線支撐不宜失守，KD黃金交叉開口收斂，6日RSI值（44）低於50，短線偏多整理。可觀察電子成交比重能否回至七成，10日均線、年線支撐不宜失守，台股選股方向可留意PCB、IC設計、安控、食品、風電、水泥、跌深電子、金融等。