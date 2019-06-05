美國REITs四利多加持 指數可望再創高

2019-06-05 08:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



近期全球金融市場受中美貿易戰變數再起的衝擊，普遍大幅修正，但MSCI美國REITs指數逆勢震盪走高，再創今年新高，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs屬內需市場，受中美貿易影響低，且擁有利率下行、獲利上修、股利率佳及資金回流四大利多加持，後市有機會再創高點，適合當長期資產配置，建議短線遇拉回可找買點，分批布局。

李文孝指出，就利率政策而言，在通膨溫和之下，Fed貨幣政策中性，對利率衝擊減低，甚至若未來中美貿易戰延續，Fed有可能以降息因應，有利REITs表現。

在基本面上，在第1季財報公布後，63%公司優於預期，僅24%不如預期，均比歷史平均佳，2019年整體預估獲利成長由先前的3.3%上修至3.6%。

李文孝表示，在資金面方面，主動基金對於美國REITs轉賣為買，今年累積主被動基金流入美國REIT ETF達13億億美金元，一反去年大幅流出的狀況。在股利率方面，美國REITs股利率達4.0%，優於全球股市水準，較美國公債亦有170bp以上利差，深具吸引力。

李文孝指出，短期來講，市場信心或許會受到衝擊而下跌，不過美國REITs自四月就開始進入整理，預期5月仍在整理區間，下檔修正不會太大，REITs指數在1,180上下有所支撐。

就評價面分析，目前整體REITs折價約7%，尚屬被低估，預期下半年有機會走揚至價平，在聯準會不升息下，今年REITs難再看到超過15%的折價。

類股方面看好特定高成長產業如住宅、工業、通訊、西岸商辦。